同志酒吧潤滑劑遭調包鹽酸 澳男子遭逮

一名澳洲男性竟將同志酒吧的潤滑劑調包為鹽酸。（達志影像/Shutterstock）

澳洲雪梨（Sydney）警方今日逮捕一名62歲男子，涉嫌在一間著名的同性戀酒吧內，將自動販賣機的潤滑劑調包為高濃度的鹽酸，該酒吧是雪梨知名的同性社群聚集地，該男子如今已被警方起訴，將於下個月開庭審理。

據澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）報導，一名未具名的62歲男子被雪梨警方逮捕，因其涉嫌在雪梨知名的同性戀酒吧Arrow Bar內，該酒吧自稱是當地著名的同性戀社群聚集處，他在潤滑劑的自動販賣機內調包置入高濃度的鹽酸，鹽酸屬強酸類，人體或皮膚接觸都會造成立即的灼傷和腐蝕。此舉引來該酒吧顧客的一致撻伐，認為該男子有病，居然如此惡毒。

警方在逮捕嫌犯後表示，「在先前有類似案件時就已經追蹤此嫌犯多時，他甚至在自己屋內加裝警示系統，一旦警方或有人試圖侵入，屋內就會提前響起警報讓他躲避。」警方曾多次圍捕卻多次在抵達現場前，這些警鈴和通報系統讓嫌犯能提前逃逸。

這名62歲的男子過去曾有前科，曾獲有條件的交保，如今被警方起訴至少2項罪名，1項是蓄意以有毒物質造成他人傷害、另一項則是惡意破壞他人財產，下個月將由雪梨帕拉馬地方法院（Parramatta Local Court）開庭審理。

(中時電子報)