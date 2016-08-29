統一星巴克與紐約飾品品牌DANNIJO首度合作 2016年08月29日 15:24 中時 徐力剛 小字型 中字型 大字型 點閱74 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line （圖一）統一星巴克攜手紐約首飾品牌DANNIJO，推出聯名限量商品，由左至右為：DANNIJO紫提袋、DANNIJO紫雙層馬克杯(12 oz)、DANNIJO藍不鏽鋼保溫瓶(17 oz)、DANNIJO紫不鏽鋼保溫瓶(17 oz)、DANNIJO藍提袋。(圖片提供／統一星巴克) （圖二）統一星巴克與DANNIJO推出聯名限量商品，圖左：DANNIJO紫不鏽鋼保溫瓶(17 oz)、圖右：DANNIJO藍雙層馬克杯(12 oz)。(圖片提供／統一星巴克) 統一星巴克與紐約手工飾品品牌DANNIJO首度合作，自9月1日推出6款限量聯名商品，欲購從速喔!聯名商品包括DANNIJO藍雙層馬克杯(12 oz)、DANNIJO紫雙層馬克杯(12 oz)、DANNIJO藍不鏽鋼保溫瓶(17 oz)、DANNIJO紫不鏽鋼保溫瓶(17 oz)、DANNIJO藍提袋、DANNIJO紫提袋，共6款。(中時) 關鍵字：商品、星巴克、統一、不鏽鋼、馬克杯 點閱74 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：教長潘文忠：許厝分校學童 明起可改回校本部上課 上一則：雙北寶可夢巢穴 網友不藏私大公開 相關新聞 《產業》LME鎳價跌落1萬美元，9月不鏽鋼難續漲 文字 故宮曬書特賣最後倒數 必買商品3大攻略看這 文字 統一獅Uni-girls Junior面試爭奇鬥艷 圖片 投手成炮灰寫紀錄 獅猿狂攻25分 圖片 生涯首轟球不留 郭峻偉：這屬於球迷 文字 發表意見(0)