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統一星巴克與紐約飾品品牌DANNIJO首度合作

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統一星巴克Ｘ紐約飾品品牌DANNIJO首度合作推出聯名限量商品
（圖一）統一星巴克攜手紐約首飾品牌DANNIJO，推出聯名限量商品，由左至右為：DANNIJO紫提袋、DANNIJO紫雙層馬克杯(12 oz)、DANNIJO藍不鏽鋼保溫瓶(17 oz)、DANNIJO紫不鏽鋼保溫瓶(17 oz)、DANNIJO藍提袋。(圖片提供／統一星巴克)
統一星巴克Ｘ紐約飾品品牌DANNIJO首度合作推出聯名限量商品
（圖二）統一星巴克與DANNIJO推出聯名限量商品，圖左：DANNIJO紫不鏽鋼保溫瓶(17 oz)、圖右：DANNIJO藍雙層馬克杯(12 oz)。(圖片提供／統一星巴克)

統一星巴克與紐約手工飾品品牌DANNIJO首度合作，自9月1日推出6款限量聯名商品，欲購從速喔!

聯名商品包括DANNIJO藍雙層馬克杯(12 oz)、DANNIJO紫雙層馬克杯(12 oz)、DANNIJO藍不鏽鋼保溫瓶(17 oz)、DANNIJO紫不鏽鋼保溫瓶(17 oz)、DANNIJO藍提袋、DANNIJO紫提袋，共6款。

(中時)

關鍵字：商品星巴克統一不鏽鋼馬克杯
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