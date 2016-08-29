軍人節前夕 蔡總統：國軍需要掌聲

總統蔡英文今天說，國軍的壓力很大，一點點小瑕疵就會被放大。但只要努力去做，把最好那一面表現出來，最終一定會得到社會廣泛認同。她也說，「國軍需要掌聲」。

蔡總統今天接見九三軍人節企業敬軍活動參與廠商代表，這場活動未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞提到，國軍的壓力很大，一點點小瑕疵就會被放大。不過，只要努力去做，把最好的那一面表現出來，最終一定會得到社會廣泛的認同。

她說，國軍是一個擁有豐富歷史和悠久傳承的大家庭。近來她與軍中退伍的老前輩密集晤談，雖然前輩們年事已高，但忠貞愛國的熱情，跟年輕的時候一樣。換言之，國軍弟兄始終抱持著「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」的精神，將自己的人生奉獻給台灣這片土地，無怨無悔。

總統說，在軍人節的前夕，她要特別對退伍軍人及榮民前輩說一聲「謝謝」，並祝福大家「軍人節快樂」。她從520就職以來，收到許多國防事務的建議書，也聽取許多退役軍官的諍言，深刻瞭解很多政府要努力的方向。

蔡總統說，她很高興有一群優秀的國軍官兵一起推動改革。日前她前往屏東視察漢光演習，當時特別走到最前線的陣地，為參與演訓的官兵加油打氣。官兵們拚命的精神，令她深受感動。

她說，希望有更多人看見國軍弟兄的汗水、鬥志與不一樣的表現，如此一定會對國軍產生不一樣的想法，「國軍需要掌聲」。她並再度感謝在座業界願意加入93企業敬軍日的活動及對國軍的支持，「我們一起來幫國軍加油」。

訪賓一行包括中華民國軍人之友社理事長李棟樑、義美食品董事長高志尚、台灣麥當勞總裁陳文淵及台北市進出口商業同業公會理事長黃呈琮等，由國防部長馮世寬陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議副秘書長陳文政也在座。1050829

(中央社)