政府搶錢？中市議員黃馨慧質疑「已開發」工業區也要回饋金

台中市議員黃馨慧（右二）今日與「台中市工業區廠商協進會」理事長楊奕焜等理監事，向市議會議長林士昌（左二）陳情。(圖/陳世宗攝)

「不能苦民所苦、那要政府何用？」台中市議員黃馨慧今日與「台中市工業區廠商協進會」理事長楊奕焜等理監事向議長林士昌陳情指出，民國70年代業者依「獎勵投資條例」在山坡地的工業區設廠，帶動中部地區發展，台灣經濟起飛。農委會103年實施「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」後，連「已開發」數十年之久的「台中工業區」新建築也要繳交回饋金，在「法律不溯既往原則」下，台中市政府應立即部分廢止「山坡地開發利用回饋金」政策，避免擾民。

黃馨慧說，全省有五處工業區位於山坡地，「台中工業區」開發迄已逾40年、規模最大、廠商最多。近二年來，在地廠商為了產業升級、擴大規模，在申請建照時，卻被政府要求繳納山坡地回饋金。每坪地需繳一萬多元，面積越大就繳越多，因此商索性停止再投資。

黃馨慧表示，南投縣政府境內山坡地面積高達95%，但縣政府104年10月14日即廢止同樣位於山坡地「南崗工業區」的「山坡地開發利用繳交回饋金之乘積比率」。目前，台灣因為兩岸關係凍結、經濟景氣不佳，政府更應該鼓勵廠商投資，強化台灣競爭力。在「法律不溯既往」原則下，應該盡速公告免除「台中工業區」回饋金。

理事長楊奕焜表示，廠商購買的是「已開發」的工業區土地，在自己的廠區法定建築範圍內，並沒有影響水土保持，要繳回饋金是非常不合理。農業局表示，針對「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，市府有在研擬降低回饋金比例8%改為6%，另外，廠商「垂直增建」也將免除繳交回饋金，修改草案已呈送農委會核准中。

議長林世昌最後決議，由議員提案，並請市府做專案報告後，決議由市府轉中央。

(中時)