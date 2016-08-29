林全提體育4主軸 組織開放營運專業

行政院長林全今天表示，里約奧運成績1金2銅成績較過去進步，新政府未來體育政策將以組織化開放化、營運專業化等4主軸下，讓國人看到新的面貌。

林全中午出席「2016年第31屆里約奧林匹克運動會」中華代表團返國歡迎餐會，歡迎選手載譽歸國為國爭光，特別是舉重及射箭項目，共獲得1金2銅，雖然成績較原始設定目標低，但比過去數屆是有進步，且無論是得獎牌或無得獎牌，都要讚賞各位充分展現了運動員奮戰到底的精神。

他表示，國家要培養更多的運動選手，除讓有潛力的運動員不只有運動技競上照料，也要有人才接班制度，更重要的是要有一個資源團隊，例如聘請優秀外籍團隊提升運動選手競技水準。

他舉例，英國在20年前的亞特蘭大奧運，只拿到1面金牌，全球總排名是第36名，但是英國在短短16年之內，突飛猛進，在2012年倫敦奧運，英國總排名躍升到全球第3，到2016年里約奧運，英國更是一舉超過中國，成為全球第2名，英國的經驗證明只要有一個完整的資源體系、完好的賽前準備，給予運動員最妥適、最完整的照顧和支持，才有可能有好的表現。

林全說，盼以英國做為借鏡，希望建立下一個目標，因為奧運會成功，絕對不只是個人的表現而已，還是要靠團隊的支援和努力，未來國家選手的培訓、制度也需要更加專業，同時，要採取科學化的訓練方式，只有在制度、團隊和個人的準備都到位的情況下，未來的奧運成績才會有更上一層樓的表現。

他進一步提到，要讓運動員得到保障，應該也注意他們的生涯規劃，除留在體育領域外，若想自行創業或有第二專長，協會及政府應協助得到更多保障，且未來體育政策將以組織化開放化、營運專業化、財務透明化及績效考核等4主軸下，以新的面貌讓國人看到。

林全說，結束就是另一個開始，里約奧運結束了，東京奧運開始了，盼大家為下一次奧運提早準備。1050829

(中央社)