布蘭妮復出MTV大獎 慘被碧昂絲搶光鋒頭

流行樂公主「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）今天在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）舞台極盡所能賣弄性感，不料，這場乏味的復出完全沒讓那些批評她的聲音閉嘴。

法新社報導，這是小甜甜近10年來，首度重返這個位於麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）的VMAs舞台；她在碧昂絲令全場為之傾倒的16分鐘組曲表演後上台，就算拚了老命還是望塵莫及。

不過，VOX網站指出，隔了這麼久布蘭妮終於重返，她表演好不好不重要，重要的是她是布蘭妮。

穿著金黃色緊身亮片連身裝，在黑白相間服裝的舞群襯托下，小甜甜與饒舌歌手G-Eazy搭檔演出她的新歌「Make Me...」。

法新社報導，儘管布蘭妮賣力與27歲的G-Eazy對手表演，甚至還出手撫摸他，結果仍引來排山倒海的批評聲浪，推特用戶說表演不令人驚豔，甚至有人批評她對嘴對得太明顯。

有人批：「這場表演只能說是一團火辣的混亂，她的造型讓她看起來像一根香蕉。」

推特上還有人說：「不管她在表演什麼東西，那實在是爛到爆，是誰把她安排在碧昂絲後面上場？＃布蘭妮，再見了。」（譯者：中央社許湘欣）1050829

(中央社)