推動智慧城市 中市府將新增數位治理局

台中市政府為推動智慧城市，市長林佳龍今天宣布，將於明年1月成立「數位治理局」，並邀請網路發展先驅蕭景燈擔任首屆「資訊長」。

林佳龍今天在市政會議中聽取資訊中心主任黃惠敏簡報數位治理局籌備進度後，隨即宣布將於明年1月成立「數位治理局」，並邀請蕭景燈擔任首屆資訊長。

林佳龍表示，當今網路發達，資通訊科技廣泛應用雲端運算、大數據分析，數位匯流與跨域數位整合，是必須妥善面對的大趨勢；台中市政府必須積極因應，才能跟上時代潮流，也滿足市民的需求。因此，創設「數位治理局」，將是最重要的一步。

林佳龍指出，數位治理局首長不稱「局長」，而是「資訊長」，主要因為資訊是跨單位進行，必須發揮加強市府各機關間有關資訊的橫向溝通、協調、整合及業務推動，提升市府整體資訊政策及策略規劃能力，讓市民享有更多、更快的資訊服務，也加速落實台中智慧城市的發展願景。

對於即將擔任首位資訊長的網路聞人蕭景燈，林佳龍指出，蕭景燈有良好的學經歷與專業能力，1993年在美國加州大學洛杉磯分校取得航太工程博士學位，是台灣第1位投入全球資訊網（www）的先驅。1995年8月，蕭景燈與工作夥伴打造了第一個中文www搜尋引擎；1998年，則與陳正然、吳俊興等人共同創立蕃薯藤數位科技公司。

「市府成立數位治理局是全新的一條路！」資訊長預定人選蕭景燈指出，資訊科技在20年間發展超越過去任何一次發生的變化，政府也必須改變，把市民與市府之間的聯繫重新建立。1050829

(中央社)