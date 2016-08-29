北市藝文場館租借平台 9月底前享優惠

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台北市文化局表示，過去民眾要租借西門紅樓、中山堂等轄下37間場館，需逐一詢問檔期跟價位，今天「台北市藝文場館場地租借平台」上線，提供單一窗口服務，9月底前還有優惠價。

文化局與網路平台業者pickone共同合作，整合轄下附屬機關及委外館所共37個單位加入「台北市藝文場館場地租借平台」，日後民眾辦活動找場地，不再需要一家一家逐一詢問，只要上網鍵入日期、活動人數、活動性質、規模預算，馬上就會跳出符合需求的場地檔期與價位。

文化局表示，局內所轄的場館，多半具有文資身分，目前加入服務平台的場館，有民眾較熟悉的北美館、中山堂、市長官邸藝文沙龍、西門紅樓等，還有一般民眾較陌生的玫瑰古蹟蔡瑞月舞蹈社、芝山綠園、紀州庵文學森林、國際藝術村、西本願寺等。

文化局說，加入平台的場館日後還會陸續增加，如剝皮寮、紫藤廬等，正在整合後台系統。

文化局說明，該平台提供最直接的時間、地點、人數等關鍵字檢索查詢，也依館所屬性歸納出推薦性的查詢，諸如攝影祕境、文化生態、劇場排練、講座會議等服務，讓民眾查詢場地時能一目瞭然。

民眾也可依需求條件（區域、使用人數、活動性質、關鍵字等）查詢場地，直接預約場地及完成線上付款，也方便管理單位管理。

民眾可至台北市文化局官網右側的「藝文場館場地租借」功能項下查詢，或直接輸入網址（http://www.pickoneplace.com/event/city）。9月底前透過線上平台交易成功，單筆滿新台幣3000元即可折扣300元，歡迎民眾多多利用。1050829

(中央社)