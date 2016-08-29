拒外送變玩命快遞 台少盟籲取消限時送達

最近接連發生青少年打工，因外送服務而發生嚴重交通事故，台少盟今天呼籲取消「限時送達」服務，以保障勞工安全，避免因競爭導致外送服務變「玩命快遞」。

台灣少年權益與福利促進聯盟表示，根據勞動部職業安全衛生署102至104年統計，20歲以下青少年勞工的交通事故，大量集中於餐館飲料店，當青少年勞工騎機車（所謂的「肉包鐵」）進行外送服務時，可能因「限時送達」壓力造成交通事故。

餐飲服務業發展「限時送達」服務的原因，可能因公司政策規定、顧客要求，及餐飲食品本身特性。台少盟表示，今年暑假才兩個月不到，已看到3則青少年勞工在外送服務期間發生的交通事故新聞，顯見摩托車外送服務在「限時送達」壓力下，造成的職業安全風險也較高。

台少盟表示，雖然目前幾家大型餐飲連鎖店已在官方網站上取消限時送達的服務宣傳，但新興的網路美食叫送服務平台，直接於叫餐app上設定送達時間倒數，部分餐飲店雇主為滿足顧客需求，也將限時送達的服務轉成內部規範，希望員工配合達成，造成外送員工的隱形壓力。

為避免外送服務成為在街頭上演的「玩命快遞」，台少盟也呼籲，業者能取消限時送達服務，在合理安全範圍內，和顧客溝通送達時間，也希望勞動部邀集相關業者研議取消或嚴格規範限時外送服務，並對消費者進行宣導，讓大眾能理解外送服務存在職業安全風險及造成交通事故傷亡，並支持取消非合理的限時外送服務。1050829

(中央社)