雄三誤射 國防部行政調查提4大原因

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7月初海軍金江艦誤射雄三飛彈，國防部今天公布行政調查報告，提出4大原因，包括未依規定全程督導系統操控作業、輕忽防險機制、任務分配欠周、幹部專業訓練及督管強度不足。

海軍金江艦7月1日誤射雄三飛彈造成翔利昇漁船船長黃文忠死亡，台灣高雄地方法院檢察署今天依過失致死等罪嫌起訴中士高嘉駿，依廢弛職務罪嫌起訴士官長陳銘修及兵器長許博為。

國防部今天下午舉行記者會公布行政調查報告，對於出事原因提出4大點，第一點是未依規定全程督導系統操控作業，違反訓練紀律。

報告指出，金江軍艦接受年度甲操測考前，實施雄三飛彈系統測試，陳銘修未全程於戰情室執行系統設定督導，且未再次確認模式選擇；另外，高嘉駿未依系統督導員命令，完成目標選擇備便待檢，逕自於操控臺接續實施操作，造成3號飛彈在未裝設測試訓練模擬器狀態下，實際啟動發射。

第二點是精準武器操演檢整及操作過程，輕忽防險機制。報告指出，金江軍艦執行飛彈射控系統檢整，在執行2部「測試訓練模擬器（TTS）」連接作業時，逕由高嘉駿及射控下士賴柏丞自行完成；甚至違反實彈不可接上火線安全接頭規定，由賴柏丞及高嘉駿分別將火線接頭連接全數彈位，期間許博為和陳銘修等幹部未在場督導。

第三點為測考資審疏漏，任務分配欠周。報告指出，金江軍艦在艦長接任指揮權未滿3個月，即提出測考申請，與規定不符。

另在接受年度甲操測考前1日，仍執行105-1飛彈警戒任務預演，且測考當日艦長林伯澤少校參加105-1精準飛彈射擊警戒區隊航前會議，相關幹部趕製測考受檢缺漏資料，顯見海軍131艦隊、艦指部及教準部，對於單位測考申請審查欠周密，交付工作重疊，就任務分配指揮機制及測考執行輔管教育作為均有疏失。

第四點為幹部專業訓練及督管強度不足，未遵工作規範。軍方分析，肇案時在艦幹部學經歷資料顯示，軍官幹部均受有初級軍官班等教育訓練，且曾歷練同型船艦經驗，然對實務工作及武器裝備等相關規範並不熟悉。另查陳銘修雖完成射控系統合格簽證，但卻未能貫徹規範要求據以執行。1050829

(中央社)