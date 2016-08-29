狂捅學生歌手富田真由30刀 狂粉殺手2重罪起訴

對心儀女歌手富田真由痛下殺手、狂砍30多刀的男狂粉岩崎友宏，正式被以殺人未遂、非法持有槍刀罪起訴。(取材自Twitter)

年僅20歲的學生歌手富田真由，今年5月應邀前往居酒屋進行演唱活動，沒想到前往會場過程中遭瘋狂男粉絲岩崎友宏跟蹤，隨後突然發狂，狂砍殺女方30多刀，導致富田真由一度心肺停止運作，送醫後經17天搶救，才終於救回一命，而嫌犯岩埼友宏日前確定已殺人未遂及非法持有槍刀罪正式起訴。

女歌手富田真由5月21日下午，前往東京都小金井市一間LIVE HOUSE演出，路途中察覺異狀，在演出場所附近撥打110報警，跟蹤她的瘋狂男粉絲岩埼友宏見狀，竟立刻衝上前去，持刀朝她的頭頸部、胸口及背部猛刺，富田當場倒地失去意識，而由於警方無法辨識富田真由手機發送訊號位置，因此耽擱了黃金急救時間，她失血過多，一度因大量失血而心跳停止，所幸昏迷兩周後，富田真由撿回一命，目前狀況回穩，還說想彈吉他。

而據《讀賣新聞》報導，嫌犯岩埼友宏傷人後沒有逃跑，被之後趕到的警方逮捕，他事後表示非常喜歡富田真由，因此透過各種管道示好，包含網路留言及送禮物，然都遭女歌手婉拒，讓他由愛生恨，決定痛下殺手，而砍人後，岩埼竟表示仍想跟富田真由結婚，被懷疑精神出問題，如今結果出爐，專家認定岩埼友宏犯案當時具有刑事責任能力，因此正式以殺人未遂、非法持有槍刀罪起訴之，近期將向取恢復意識的富田真由詢問事發經過，並請她模擬案發現場。

(中時電子報)