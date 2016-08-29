教長潘文忠：許厝分校學童 明起可改回校本部上課
（16：28 新增照片）雲林縣許厝分校遷校風波持續延燒，教育部長潘文忠表示，原本許厝分校學童應改至9公里外的豐榮國小上課，但為減少對學生衝擊，明天起將可改至距離5.5公里外的橋頭國小校本部上課，交通車、營養午餐皆會同步準備好，盼家長能尊重、維護學生的受教權。
倘若許厝分校學童持續不接受安置，教育部是否會進行開罰？潘文忠則尷尬地說，會先以勸導為主，相信雲林縣政府會妥善處置。
許厝分校因鄰近台塑六輕，經國家衛生研究院檢驗，發現許厝分校學童被檢出尿液中VCM(氯乙烯)代謝物TdGA(硫代二乙酸)偏高，引發罹癌風險增加疑慮，22日行政院拍板決定，將分校學童遷至崙背鄉豐榮國小，但家長執意將孩子留在分校，雙方多次開會研商，仍沒有共識。
潘文忠表示，不少家長反映，橋頭國小校本部距離住家較近，且不少許厝分校學童都在那裏上過課，經過緊急協調，橋頭國小校本部將會空出6間一班教室，提供61名許厝分校學童上課。
潘文忠強調，短期內，家長還是要以孩子的健康，等到後續研究、環境監測到一段落，直到當地的風險降低後，也不排除可以讓學童可以回到許厝分校就讀。
「民眾說沒有證據所以不要遷？但證據可能要等30年後，你要等嗎？」台大公衛學院院長陳為堅表示，環境污染跟急性傳染病不同，不會馬上發作，會緩慢的侵蝕人體健康。
陳為堅舉例，像是1960年代，當時台灣政府發現台灣西南沿海民眾有烏腳病，當時就即刻做了遷村的措施，減少烏腳病的蔓延。
陳為堅說，小孩子是最脆弱的，大人卻讓他們暴露在高風險之中，短期內需要時間來改善環境，而為了維護學生健康，遷校是已知最簡單的作為，就是預防性減少暴露，是不得不的作法。
(中時)
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