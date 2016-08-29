教長潘文忠：許厝分校學童 明起可改回校本部上課

許厝分校開學日，有學生沒老師，學童在帳棚上課。（張朝欣攝）

教育部長潘文忠今天在疾管署記者會表示，明天開始學生可以回校本部上課。（陳仁萱攝）

教育部長潘文忠（左起）、環保署長李應元、衛生福利部長林奏延及台大公共衛生學院長陳為堅今天在疾管署召開記者會說明雲林許厝分校事件。（陳仁萱攝）

（16：28 新增照片）雲林縣許厝分校遷校風波持續延燒，教育部長潘文忠表示，原本許厝分校學童應改至9公里外的豐榮國小上課，但為減少對學生衝擊，明天起將可改至距離5.5公里外的橋頭國小校本部上課，交通車、營養午餐皆會同步準備好，盼家長能尊重、維護學生的受教權。

倘若許厝分校學童持續不接受安置，教育部是否會進行開罰？潘文忠則尷尬地說，會先以勸導為主，相信雲林縣政府會妥善處置。

許厝分校因鄰近台塑六輕，經國家衛生研究院檢驗，發現許厝分校學童被檢出尿液中VCM(氯乙烯)代謝物TdGA(硫代二乙酸)偏高，引發罹癌風險增加疑慮，22日行政院拍板決定，將分校學童遷至崙背鄉豐榮國小，但家長執意將孩子留在分校，雙方多次開會研商，仍沒有共識。

潘文忠表示，不少家長反映，橋頭國小校本部距離住家較近，且不少許厝分校學童都在那裏上過課，經過緊急協調，橋頭國小校本部將會空出6間一班教室，提供61名許厝分校學童上課。

潘文忠強調，短期內，家長還是要以孩子的健康，等到後續研究、環境監測到一段落，直到當地的風險降低後，也不排除可以讓學童可以回到許厝分校就讀。

「民眾說沒有證據所以不要遷？但證據可能要等30年後，你要等嗎？」台大公衛學院院長陳為堅表示，環境污染跟急性傳染病不同，不會馬上發作，會緩慢的侵蝕人體健康。

陳為堅舉例，像是1960年代，當時台灣政府發現台灣西南沿海民眾有烏腳病，當時就即刻做了遷村的措施，減少烏腳病的蔓延。

陳為堅說，小孩子是最脆弱的，大人卻讓他們暴露在高風險之中，短期內需要時間來改善環境，而為了維護學生健康，遷校是已知最簡單的作為，就是預防性減少暴露，是不得不的作法。

(中時)