奧運國手接風宴 唯一雙金許淑淨行程滿滿

行政院長林全（右三）29日出席「2016年第31屆里約奧林匹克運動會」中華代表團返國歡迎餐會 ，並且與包括金牌選手許淑淨（左一）在內的奪牌選手一起拿著簽名會旗合影留念。（季志翔攝）

中華隊在里約奧運拿下1金2銅成績，今早接受總統蔡英文接見後，中午由中華奧會作東，在台北喜來登大飯店舉行歡迎午宴，行政院長林全親自出席，奧運國手多數到場參加，在里約奧運終於站上頒獎台凸頂的舉重女將許淑淨，成為最大焦點，拿下個人生涯第2面奧運金牌的她，返國後行程滿滿還不得閒。

許淑淨上屆倫敦奧運摘銀，卻因金牌對手禁藥檢驗未過，晉升為金牌選手，卻尚未在奧運殿堂聽到國旗歌飄揚，本屆在里約終於一圓夢想，憑藉教練蔡溫義神機妙算，擊敗眾家強敵，風光奪金，也終於完成奪金任務，原本期待她能敲開中華隊金庫，可惜最終只有她帶回唯一金牌。

許淑淨返國後還不得閒，各方邀約不斷，無論是電視等媒體專訪，或是出席大小活動，甚至還有綜藝節目邀約，讓她馬不停蹄，甚至讓喜歡訓練的她，都被迫停下訓練腳步，一夕成名對她並不陌生，但她還是強調，希望邀約能少一些，讓她能好好鬆一口氣。

確定考上國體大教練博士班的許淑淨，即將在暑假結束後，成為博士班新鮮人，她從運動休閒念到運動醫學，再轉戰教練領域，連她自己都笑說「很跳tone」，她接下來的目標將是來年的台北世大運，將以奧運金牌之姿為地主搶金，至於未來，她強調順其自然，她在乎的是自己能否再有突破。

(中時電子報)