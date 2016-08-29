H＆M共伴ZARA 大江購物中心業績年增15％

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繼ZARA之後，中壢大江國際購物中心27日H&M開幕，首個周末假期挹注全館業績年增15％。

ZARA、H&M兩家快時尚品牌先後落腳大江國際購物中心，ZARA是南桃園市唯一，H&M更是桃園市獨家，大江國際副總經理何旭魁以宛如雙颱共伴效應形容ZARA、H&M的集客力。

大江歷經半年改裝4,000坪賣場，如今是北台灣唯一兼具ZARA、H&M兩家快時尚品牌的零售業通路業，其中ZARA也是桃園市最大。

何旭魁表示，去年此時大江館內除有賣座強片「我的少女時代」帶來人潮、業績，當時大雨天氣不佳也有不少消費人潮，今年ZARA、H&M先後開幕再墊高業績，兩家店同時營業首個假日年增15.6％、交易筆數也成長11％。

他分析，除ZARA、H&N加持，也拜28日星期天的天氣不佳、開學前後一個假日，來館車潮甚至堵到中山高速公路中壢交流道，這是農曆春節才有的盛況。

大江統計，館內女性業種如女裝、身上用品、化妝品、手表、鞋包、內衣在這兩天業績成長25％至29.6％，餐飲業種受惠人潮也增加逾10％，運動用品、休閒鞋、身上用品年增率介於4.5％至8％。

何旭魁坦承，在一片業績成長聲中，牛仔、男裝、童裝卻衰退5％至8％，顯示部分與H&M及ZARA重疊商品仍受衝擊，將修正及調整。

(工商)