迎新生 苗栗僑善國小贈寶貝球 大南國小玩闖關

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僑善國小小一新生向父母奉茶搥背，感謝父母親辛勞。（黎薇攝）

僑善國小家長會準備神奇寶貝球汽球給54名小一新生。（黎薇攝）

大南國小以懷舊童玩為主題，辦理三代同堂闖關活動，同時也迎接小一新生。（校方提供）

大南國小辦理三代同堂闖關活動。（校方提供）

今天是國小開學日，苗栗縣頭份市僑善國小迎接54名小一新生，先由高年級學長姐為學弟妹們戴花圈，陪伴一起走進勤聰門，接著要通過閱讀、向父母奉茶搥背、學習資源回收等五心主題的闖關活動。

僑善國小家長會長準備神奇寶貝球汽球給54名新生，希望孩子熱情活潑、善良有禮、認真學習。校長王裕發希望透過一連串活動，讓家長與新生感受到學校師生的熱情迎接與妥善準備，讓新生能盡快認識老師、熟悉校園、喜歡上學。

另外，苗栗縣大南國小迎接小一新生並慶祝祖孫節，以懷舊童玩為主題，辦理三代同堂闖關活動。大南國小這學期有10名小一新生，校方以趣味的闖關方式，讓新生獨立完成摺衣服、整理書包、擦桌子、掃地、洗茶杯等五關，代表生活自理能力的開始。

每年八月第四個星期日是祖父母節，校方以懷舊童玩活動為主題，設計「我是神槍手」、「凌波仙子」、「我是彈簧腿」等關卡，讓祖孫們一起用竹槍與橡皮筋射球、玩跳格子遊戲，還邀請親子以杵臼舂搗搥打糯米成粢粑。

大南國小校長李雯琪表示，現在家長生得少，孩子個個都是寶，學校辦理祖孫三代的同樂會闖關，期望透過輕鬆有趣的方式，讓親子間互動更密切。

(中時)