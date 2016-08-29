開學日 竹縣市小一新生初體驗

今天是新竹縣、市國中與小學的開學日，新竹市長林智堅與新竹縣長邱鏡淳分別到轄內國小與小一新生互動，期許小朋友們在好的教學環境中好好學習，快樂成長。

新竹市長林智堅今天前往舊社國小，陪伴「小一新鮮人」展開小學生活的第一天，並致贈市府精心設計的「小一新生開學見面禮-運動新生袋」，包括「活力跳繩」和「健康小方巾」，期勉學童喜愛運動，培養健康體魄，同時也鼓勵他們「勇敢跳躍」，不畏生活中的任何挑戰。

小朋友們收到開學見面禮感到開心，林智堅更化身「孩子王」，現場指導如何跳繩，和小朋有玩成一片。他也透露小時候因為個頭小，老師特別要他加入跳繩隊，才跳出現在的身高，鼓勵小朋友「想長高就多跳繩。」

林智堅說，從幼稚園升上小一，是孩子由幼兒蛻變成兒童的一大轉捩點，需要家長的陪伴與支持，並多些耐心與等待，給孩子多些時間調適，孩子才能快樂學習、健康成長。

新竹縣長邱鏡淳，今天則到安興國小關心學童第一天上課情形，並請班導師們一定要為小朋友們介紹學校的周邊環境，並且安撫情緒，讓孩子安心上課。

安興國小校方，也設計安排一道由蔥、芹菜與乖乖所組成的半圓形拱門，讓小一新生們一一通過這道「聰明門」，並敲響智慧鑼，再抽取「智慧好棒棒」餅乾，就完成新生入學儀式。

邱鏡淳也發放「安心見面禮」文具組，有象徵擦去缺失的橡皮擦及守規矩的尺，因為有貼心禮物，讓第一天上課的新生感到好玩又新鮮，心情不再那麼緊張，家長也放下忐忑心。1050829

(中央社)