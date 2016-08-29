雄三誤射 檢建請軍方增設發射警示機制

海軍金江艦誤射雄三飛彈案，高雄地檢署今天偵結，檢方查出飛彈士高嘉駿等3名被告一連串疏失釀禍，已將全案偵辦的缺失列表，建請軍方增設飛彈發射警示機制。

檢察官認定金江艦中尉兵器長許博為、射控士官長陳銘修，均涉犯刑法第130條廢弛職務釀成災害罪嫌，飛彈中士高嘉駿涉有刑法第276條第2項業務過失致死、刑法第284條第2項業務過失傷害與陸海空軍刑法第58條第2項過失毀損武器罪等罪嫌，都提起公訴。

檢方說，獨留飛彈士高嘉駿在戰情室5至7分鐘釀災時，兵器長許博為在其辦公室，適逢考測面板臨時故障，射控士官長陳銘修忙進忙出，沒想到離開的這個空檔就出事。

檢方指出，當天考測，高嘉駿在艦上戰情室所在的面板突然出問題，陳銘修忙進忙出更換面板並測試和排除狀況，回報上級後，一時疏忽未退出作戰模式，離開戰情室喝口水解解渴，獨留高嘉駿在戰情室5至7分鐘的空檔，高嘉駿就將飛彈誤射出去。

檢方表示，高嘉駿供稱當時他不知是在作戰模式下操演，因此誤將飛彈發射出去，當時操作面板的提醒實彈飛射介面也不明顯，因而誤射。

檢方說，插上火線，「測試訓練器」（TTS）才能通電，TTS具類似槍枝「開保險」功能，即使在作戰模式下也不會誤射；平時操演時，沒接上火線，飛彈照常可在訓練模式或作戰模式進行操演，當天高嘉駿等人接上火線是為測試裝備是否正常，但他們測完裝備後沒拔掉火線，也沒退出作戰模式，讓高嘉駿有誤射飛彈機會。

檢方認為高嘉駿沒有退出作戰模式，又不知當時是在作戰模式下操演且接上火線，因而出事，操射系統如能增設幾道「防呆」機制及提醒機制，應可避免憾事發生。

另外，由於艦上飛彈監視器時間較基地GPS時間慢了1分48秒，基地GPS系統時間又約較報時台的中原標準時間慢約4秒，但檢方仍採用GPS系統時間，因此誤射時間就是當天上午8時14分21秒。1050829

(中央社)