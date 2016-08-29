繳費變方便 台東監理站可刷信用卡

我要評比

台東民眾逾期繳納監理規費，必須親自到台東監理站辦理，但是可能攜帶的現金不足而感到困擾，台東監理站從9月1日開始可以刷信用卡繳納規費。

民眾逾期繳監理規費，超商無法代收，必須親自跑一趟監理站，如果發生現金不足，因監理站無法刷信用卡，裡面又沒有提款機，民眾必須到外面提款，回到監理站後又必須重新排帶等待，造成民怨。

公路總局高雄區監理所台東監理站長周志昌表示，民眾申辦監理業務於繳納規費時，常有發生身上現金不足問題，監理站雖多次協調金融機構於站內設置提款機，以方便民眾提領現金，無奈幾次評估後仍缺乏整體效益，致影響金融機構設置意願。

周志昌表示，監理站為便利民眾，將自9月1日起推出信用卡繳費措施，目前可利用24家銀行信用卡繳納規費，其中不收手續費的銀行有9家，包括日盛、大眾、三信、陽信、台北富邦、凱基、華泰、台中商銀及華南銀行，其他銀行則收10元到20元不等之手續費。

台東監理站表示，監理業務無論驗車、領牌、過戶、駕照報名、違規繳納等，都可使用信用卡繳納，這項新措施，相信可以為台東地區民眾帶來更多便利，使用信用卡繳費，不但減少攜帶現金不便及遺失等風險，同時也解決現金不足的困境，可說是便利又安全。1050829

(中央社)