吳伯雄：不能嘴巴說謙卑 內心卻殺殺殺

前國民黨主席吳伯雄今天表示，國民黨面臨空前的挫敗與挑戰，對於現今的政治環境，他說「政治人物不能嘴巴說謙卑、謙卑、再謙卑，但是內心卻是殺殺殺；絕不可以清算鬥爭」。

國民黨桃園市黨部主委舉行布達典禮，新任主委由前國民黨籍立委、現任敏盛醫療體系總裁楊敏盛出任。吳伯雄並為楊敏盛披上主委的戰袍，感謝他在國民黨最挫敗的時候願意挺身。

吳伯雄表示，他很久沒有參加類似的活動，雖然身體不好，但是腦筋很清楚，也在觀察人性。當環境變化的時候，某些人過去怎麼樣，這時候變成怎麼樣？「有些人的變化令人很難過，但是也有很多感人的場面，很多人在黨最困難的時候不離不棄，患難見真情」。

吳伯雄說，「政治人物不能嘴巴說謙卑、謙卑、再謙卑，但是內心卻是殺殺殺，絕不可以清算鬥爭」。

他說，楊敏盛在企業上非常成功，以楊敏盛個人思考，的確沒有這個必要出來，但是楊敏盛說，台灣不能再這樣下去；雖然國民黨不一定要立刻重新執政，但一定要讓中華民國的民主政治走向正軌。

吳伯雄說，或許70多歲的楊敏盛出來，「又有人說怎麼又是老頭子出來」，但是以楊敏盛的狀況，在此刻願意出來，一定可以帶動更多熱情與熱血。

楊敏盛說，他非黨工出身、是首位來自企業界的地方黨部主委，他有滿腔的熱誠，願意為國民黨的再起、市民的福祉付出，也希望能與所有人開誠布公、肝膽相照、攜手並進，讓國民黨重返執政的方向邁進。

楊敏盛表示，堅信在76歲、人生邁入黃昏歲月，有機會為大家服務，增添更精彩的內容，是難得的福報，他與妻子會好好珍惜。他也相信國民黨所面對許多問題一定會船到橋頭自然直，相信用智慧與熱情，走出陽光的道路。1050829

(中央社)