屏東地磨兒民族實驗小學 開學日揭牌

屏東三地門鄉地磨兒民族實學校今天在國小開學日揭牌，1、2年級及幼兒園共112位小朋友搭乘「地磨兒實驗民族小學元年」首發車，邁向真正的原住民族小學。

今天，地磨兒國小的開學典禮很不一樣，學校用「2個大門」迎接孩子，1個是校友藝術家拉夫拉斯．馬帝靈所設計的「民族學校之門」，以大樹象徵部落，葉子代表族人，大樹的成長，隨著神話傳說，依附成為文化命脈;另一個玄關之門，則以茄冬、松樹、楓香和七里香4顆樹來勉勵孩子們。

校長伍麗華表示，民族實驗小學課程將使用全國首見的族群本位教科書，由屏東縣原住民族課程發展中心研發的「排灣族本位國語、數學、英語教材」，同時，地磨兒國小教師也自行編撰「民族教育、排灣/魯凱族語文化教材」給學生，其他如藝術人文、健康體育等課程，都是由學校老師共同編寫在地課程及教材。

伍麗華表示，地磨兒國小已經過將近1年的試用族群本位教科書，實施原住民族教育，還給孩子一個屬於「他」的課程，幫助孩子「ma san caucau」（使成為真正的主人）。

參加民族實驗學校的幼兒園小朋友有60名，採用沈浸式族語教學，與部落石板屋、農田、陶藝坊簽約，小朋友進入部落教室學習自己的文化。

民族實驗學校1、2年級的學生共有52人，包括校本部和德文分校，學生除了採用「排灣族/魯凱族本位國語、數學、英語教材」外，也要學習射箭、狩獵、陶藝、石木雕等傳統文化。

這種與土地及自然結合的教學課程，吸引6名外縣市孩子到地磨兒就讀，其中有2名是北部的平地人，家長為了孩子特地在屏東租房子居住；另外，也有布農族與排灣族、阿美族與排灣族聯姻的孩子，特地轉到地磨兒就讀。

父親是台灣人、母親來自中國大陸的吳旻樺，父母在一次旅行中認識地磨兒國小，喜歡地磨兒的環境與土地結合的辦學理念，雖不是原住民，也特地讓吳旻樺到地磨兒讀1年級，並且在屏東市租房子，每天單趟花40分鐘車程，載吳旻樺到地磨兒上課，吳旻樺說，他覺得地磨兒國小的空氣很好，部落裡很好玩，他很喜歡這個地方。1050829

(中央社)