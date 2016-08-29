工廠排戴奧辛遭停工 師生上學不再擔心

彰化縣埤頭鄉宏昇能源公司排放有毒戴奧辛、硫氧化物氣體，遭勒令停工，附近的埤頭國中今天開學，師生不再擔心突來惡臭。

位於埤頭鄉埤頭工業區的宏昇能源科技股份有限公司，被查出將含氯的廢家具、夾板、三合板當燃料燃燒後，排出含戴奧辛、硫氧化物等對人體有害物質，污染空氣及周邊土壤，遭彰化地檢署、內政部警政署保七總隊、行政院環境保護署、彰化縣環境保護局調查搜索。

公司負責人黃福城、廠長兩人已遭羈押禁見，工廠也在本月26日停工。彰化縣副縣長周志中今天與縣府環保局長江培根、衛生局副局長尚筱菁、教育處等單位，再召開宏昇事件研議會議，展現縣府全力維護民眾健康的決心，會中並做出5項決議。

決議包括維護民眾的健康安全是縣府的責任；縣府將儘速諮詢學者專家意見，針對宏昇公司排放廢氣的煙囪高度、排放時程、濃度等，進行大氣擴散模擬，以協助確認污染區域範圍及風險。

以及依據大氣擴散模擬確認的污染區域範圍及風險，研議學校或社區空污風險健檢專案，並積極向中央爭取經費，維護民眾健康；如有必要提出損害賠償，縣府將以專案協助民眾代位求償；彰化縣環保局已勒令宏昇公司立即停工。

距離宏昇公司不遠的埤頭國中長期飽受惡臭空氣之苦，校園不時充斥異味，還有師生出現頭暈、呼吸道不適等症狀，而今天是學校開學典禮，宏昇公司停工後，千名師生站在操場，不必再擔心隨風而來的刺鼻惡臭味而捂著口鼻、戴著口罩。1050829

(中央社)