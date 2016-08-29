日台親善協會到竹縣 商討車站締結事宜

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日本北海道幸福車站與台鐵內灣支線合興站將於10月締結為姊妹車站，日本十勝日台親善協會多名成員今天前往新竹縣政府進一步討論簽約細節，並一同前往合興車站現勘。

新竹縣長邱鏡淳7月底時率團到日本訪問北海道，洽商台鐵內灣線合興「愛情車站」與北海道帶廣市「幸福車站」締結姐妹車站事宜，日本十勝日台親善協會副會長中村浩和等人到新竹縣政府，進一步討論後續兩車站簽約細節。

邱鏡淳在縣長公館宴請十勝日台親善協會等人表示，合興車站一度面臨廢站，因舊日一段美麗愛情故事主角曾春兆夫婦認養後保留，得到「愛情車站」美名，合興站際遇與北海道幸福車站很相似。

他說，去年9月交通部台灣鐵路管理局與日本長良川鐵道株式會社，完成內灣線與越美南線締結姐妹路線，希望新竹縣與十勝日台親善協會，今年能再完成合興車站與幸福車站締成姐妹站喜事。

邱鏡淳表示，經2年交流、規劃與籌備，台鐵合興站與日本北海道幸福車站將締結姐妹車站，除能促進兩地文化、產業、經貿交流發展，更能將具歷史意義的在地之美推向國際，促進觀光旅遊產業發展，激盪出更多不同創意，將兩地觀光產業與文化交流推向高峰。1050829

(中央社)