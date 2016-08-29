杜絕警紀風紀案件 高市警改變臨檢取締模式

高市警局主導臨檢，改變取締模式，從跨區取締、突襲臨檢的根本作法防範警風紀案件發生。(劉宥廷翻攝)

今凌晨啟動第1波掃蕩臨檢，共規劃10個分局，運用警力381人次，臨檢電玩場所67處、聲色場所37處，盤查386人次。(劉宥廷翻攝)

仁武電玩弊案掃到4年前專取締八大行業的專勤組，高市警局長陳家欽深感痛心，決定採取新手法整頓防弊，突襲臨檢將不定期、不定時透過各分局交互運用，由警察局統一主導；29日凌晨更突襲臨檢電玩業等特種行業，取締妨害風化場所6件16人，逮獲2名通緝犯、3人酒駕，查獲1人涉毒品案。

綽號「王傑」的電玩業者李瑞祥因不堪遭收押咬出警涉弊，檢方偵辦1年來已起訴12名現任或退休官警，甚至在近月延燒到督察、分局長等高階警官，但目前仍在偵辦中，不論司法屆時是判定有罪，還是還予清白，他們前途都早已斷送。

高市警局強調取締賭博電玩、色情行業，絕不手軟，但對於同仁涉弊仍感痛心，為斷絕不法業者意圖與官警搭線掛勾，將由警察局主導，從區域相關分局或各分局依轄區狀況，分不定期、不定時、不同步或同步等靈活執行，從跨區取締、突襲臨檢的根本作法防範警風紀案件發生。

警局表示，改變以往定期臨檢或淺碟型態執行方式，並依任務目標需要靈活運用，執勤人員採明、暗及制服、便衣與探訪、聲請搜索票等勤務方式交互運用；今凌晨啟動第1波掃蕩臨檢，共規劃10個分局，運用警力381人次，臨檢電玩場所67處、聲色場所37處，盤查386人次，取締妨害風化場所6件16人，查獲公共危險罪3人，詐欺通緝犯2人，毒口及安非他命1人。

(中時)