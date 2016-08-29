家長批校長不適任 開學日校門舉布條

台南市北門區雙春國小20多名家長認為校長不適任造成多名教師離職，影響教學，在今天開學日到校門口高舉布條及標語，希望市府撤換校長林佑霖；林佑霖出面強調是因個人經驗不夠，未來會用最大誠意溝通、改進。

20多名家長上午在台南市教育產業工會代表的陪同下，到雙春國小校門前高舉「拒絕抹黑，還老師清白，撤換不適任校長！」等訴求的白布條與標語。

有家長指出，從去年林佑霖接任校長以來，校長與教師間對立嚴重；原本的11名老師中，有8人離職或請長假。家長並表示，校長林佑霖面對教師被投訴的偏頗不實報導，未做澄清說明；導致學務組長從輔導角度出發的愛校服務，被曲解成霸凌體罰，林佑霖任由學務組長一再被羞辱。

家長指出，在多名教師離開後，教育局介聘2名正職、6名代課老師補缺，才沒讓學校教學開天窗。但新學期開始後，學校行政職務沒有人敢擔任，除了總務主任外全部懸缺，讓家長為學校的未來、為孩子擔心。

林佑霖出面向家長們表示，去年8月就任以來，因個人經驗不足導致領導出問題，他願意承擔，希望家長和師生再給他一次修正機會，將以最大誠意改進、溝通，為學生創造最好的教學環境。教師的人事異動方面，校方尊重每名教師的個別狀況與生涯規劃來辦理。

台南市教育產業工會理事長侯俊良指出，將針對相關資訊、說明等行文台南市政府教育局；希望教育局盡速召開會議處理，以平息紛爭。1050829

(中央社)