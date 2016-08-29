身有異味好尷尬 微波熱能消除味道

我要評比

22歲陳小姐的身上有異味，讓她很自卑，考上大學後，身旁不乏追求者，她卻因身有異味不敢交男朋友，後來就醫治療，利用微波熱能進行療程，解決異味困擾。

陳小姐個子高挑，人又漂亮，但因同學曾說她身上有異味，讓她非常自卑，也不敢交男朋友，她諮詢過許多醫生，但一提到要手術，家人非常反對，媽媽擔心女兒會留疤不好看。

陳小姐今年大學畢業順利考上研究所，她希望在開學前，能處理身體異味問題，她趁暑假返家，到童綜合醫院國際美容醫學中心治療。

醫師進行腋淨爽MiraDry治療療程，利用微波熱能進行一次療程後，不用開刀，患者的體味就大部分消除，旁人就無法聞到異味。

國際美容醫學中心主任甯中柱表示，狐臭一直是很多人的困擾，尤其女性發現身體飄散出特殊味道時會特別不自在，久而久之產生心理障礙影響人際關係相處；因此每到夏天求診治療民眾就會增加，希望都能快速方便地就解決困擾。

甯中柱指出，腋淨爽是使用微波熱能來破壞腋下汗腺組織，非侵入性所以不會有傷疤切口，透過電的磁性性能反射，將能量匯集在真皮層與脂肪交界處，進而將汗腺精準地破壞。

由於機器採冷卻系統保護表皮與真皮上部等其他皮膚組織，防止治療過程出現灼傷情形；而已經被破壞的腋下汗腺不會新生，所以可以達到持續止汗的效果。1050829

(中央社)