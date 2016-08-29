校門遭批酒店風 設計師澄清為測試版照片

台中第一高級中學新校門遭批有酒店的感覺，新校門設計師之一的林建華表示，網路照片為測試版照片，實際燈光僅襯托建築非主角，「看到照片自己都嚇了一跳」。

台中一中新校門今天將舉行落成啟用典禮，台中一中表示，新校門採前衛作風，希望與現有公共藝術裝置營造對話意向，象徵台中一中不斷向前進意向。

新校門絢麗的燈光遭批有酒店的感覺，負責設計的「構築暨大葉大學設計團隊」成員之一的設計師林建華表示，網路照片為測試版照片，並非是完成版，卻被作為操作的延伸，相當可惜，「當看到照片上的紅紫色燈光，自己也都嚇了一跳。」

林建華表示，本來設定的夜景燈光，是希望燈光去襯托校門的效果並非以燈光為主體。因控制模組是可變色光，所以先行試驗，完成版只有藍、白、黃三種光色，白、黃是一般人可接受，藍色則是營造出未來感。

他指出，可變色光可留給後續使用，日後若有聖誕節、過年節慶，社區和學校有活動，校門可做色光表現，有節慶效果，不見得不好。

台中一中新校門以「空島」的設計思考，在於模糊以往校門所界定的明確邊界線，反映校園環境與人為活動的時序狀態，「空島」可與校內空間雕塑「入德之門」對話，有創校80周年、100周年的責任傳承。

設計時注入「中流砥柱」意象，展演空間的輕與重及飛龍盤旋而上之美，凸顯一中龍族的傳統，以現代感的媒材與流暢造型，和未來重建紅樓意象相輝映。1050829

(中央社)