洛杉磯國際機場恢復正常運作

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洛杉磯國際機場（LAX）晚間驚傳槍響，警方一度管制機場周邊交通，禁止車輛進入並封鎖第4、7與8航站大廈，所幸經調查後是虛驚一場，目前機場已恢復正常運作。

雖是虛驚一場，不過根據KTLA電視台報導，混亂的交通以及延誤的班機如何消化，得需一段時間。

報導引述目擊者指出，她看到有名裝扮成蒙面俠蘇洛（Zorro）的男子在第7航站大廈外，對著應是他女友打招呼，女方對男子說還有件行李要拿，請他在外頭再等會兒。

目擊者說，這名男子轉身走向人行道沒多久，接下來就發生警察對著群眾大吼要求趴下、快跑。

目擊者指出，她看到有位警官拔槍，並以為這是大規模的交火。

這名裝扮成蘇洛的男子最後被航警逮捕，不過洛杉磯國際機場沒有透露這名男子進一步的消息。

「洛杉磯時報」（LA Times）報導，女演員安妮杜德克（Anne Dudek）搭乘聯合航空班機，於晚間8時30分抵達洛杉磯國際機場，正要前往行李轉盤提取行李時，看到有名男子慌張奔跑。

安妮杜德克說，這名男子警告在場民眾快跑，稱有人被槍擊了，頓時現場大亂，民眾連行李都不要了，只顧著快跑逃命，她雖沒有聽到任何槍響，仍決定要趕快離開，好不容易走到停車的地方、駕車走人。

所幸經警方調查後，確認是虛驚一場，機場隨後也恢復正常運作。1050829

(中央社)