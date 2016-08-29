北市跨縣市同性伴侶註記 9月新增彰化縣

台北市民政局今天表示，繼日前北、中、南大串聯合作辦理同性伴侶註記後，9月1日起新增與彰化縣政府合作，提供跨縣市辦理同性伴侶註記服務。

民政局表示，北市府去年6月17日開放同性伴侶註記，至今年7月31日止，已受理193對註記申請，其中有8對為高雄市的市民跨市申請，為使這項跨市服務擴大其效益性，9月1日起，新增彰化縣跨縣辦理同性伴侶註記。

民政局說，設籍彰化縣的縣民如有同性伴侶註記的需求，9月1日起可直接在台北、台中、台南、高雄四直轄市的各區戶政事務所申請同性伴侶註記、製發公函、同性伴侶註記刪除等3項服務；同樣地，設籍台北、台中、台南、高雄四直轄市的同性伴侶，如有相同需求者，也可直接向彰化縣的各區戶政事務所辦理。

日後如果民眾於台北、台中、台南、高雄及彰化縣間戶籍遷徙，也無須再次申請註記，所屬的戶政事務所會主動將該登錄內容銜接。

民政局說明，同性伴侶只要年滿20歲、單身，且其中一方現設籍於台北市、台中市、台南市、高雄市或彰化縣，有同性伴侶註記需求者，9月1日起雙方得親自攜帶國民身分證至上述5縣市任一戶政事務所申請。1050829

(中央社)