許宗力回鍋大法官？基隆地院庭長：將重創總統聲望

曾任大法官的台大法律系教授許宗力，獲總統蔡英文提名出任司法院院長，但擔任司法官28年、現任基隆地院庭長陳志祥今天跳出來表示，許宗力應謝絕總統的提名，才能維持自己在法界的名聲，否則將會重創總統的聲望。

陳志祥表示，他擔任司法官長達28年，在他學術認知裡面，憲法增修條文第五條就規定大法官「不得連任」，也就是不能再當第2次大法官，目的就是為了保障該職權可以獨立解釋憲法，更不會成為政治工具，若往後每位大法官都有「再任」可能，當初訂定的憲法增修條文便形同虛設。

對於總統府替許宗力護航，指憲法雖規定禁止「連任」，卻並未禁止「再任」，只要卸任大法官沒接著做，卸任隔幾年後「再任」就是合法。陳志祥坦言，若每位大法官都能再任，大法官就會為了巴結現任總統，做出迎合總統的解釋，最後則淪為當權者的「橡皮圖章」。

陳志祥說，若許宗力一旦擔任司法院長，便形同違憲，司法院長自身都違憲了，那有什麼立場進行司法改革？陳志祥也呼籲，許宗力應懇辭總統的提名，不僅能保住自己的學術地位、名聲，也可免陷蔡總統於不義，因為不管將來立法院過與不過，都將重創蔡總統的聲望。

(中時)