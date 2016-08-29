提姆波頓《怪奇孤兒院》 取材怪異老照片

「怪奇孤兒院」住著許多擁有特殊能力的兒童。（福斯提供）

鬼才大導提姆波頓終於要推出今年唯一新片：奇幻冒險鉅作《怪奇孤兒院》！電影雖改變自小說，但小說作者靈感其實是來自真實的古早怪異老照片，作者將這些埋藏在跳蚤市場的照片集結在一起，並撰寫成一套充滿幻想的驚奇冒險鉅作。

這部帶點哥德、詭異色彩的風格完全符合提姆波頓，他也夥同他的王牌團隊，包含《艾蜜莉的異想世界》、《哈利波特：混血王子的背叛》四次奧斯卡獎提名並為提姆波頓拍攝《黑影家族》和《大眼睛》的法國攝影大師布魯諾戴邦奈爾掌鏡、以《芝加哥》、《藝妓回憶錄》和《魔境夢遊》等知名鉅作多次奪得金獎的頂尖服裝設計師柯琳艾特伍為這個怪奇世界裡的角色親手打造奇特造型，邀請到分別曾為《魔境夢遊》、《巧克力冒險工廠》以及《魔法黑森林》、《金牌特務》的配樂搭檔麥克海厄姆和馬修麥格森為新作譜曲，完整結合了視覺、造型、音樂的提姆波頓一貫風格，要再次讓全球影迷驚豔他的奇幻之作。

電影由伊娃葛林、山繆傑克森、茱蒂丹契、阿薩巴特菲爾德聯合演出。改編自全球暢銷青少年奇幻小說，描述傑克的爺爺自傑克還小的時候，就會常說床邊故事給他聽，故事中有許多擁有特殊能力的小孩，爺爺過世後，留下了關於這個屬於另一個時空的世界種種謎團的線索，傑克循著這些線索，來到一個叫做「怪奇孤兒院」的地方。當他逐漸認識住在這裡的人們，並見識到他們所擁有的特殊能力後，也發現了爺爺的故事裡所說的可怕怪物，而他的到來，也使得這個地方變得更加危險。傑克後來發現，他必須運用自己與眾不同的奇特特質，才能解救他的新朋友們。電影9月30日在台上映。

(中時)