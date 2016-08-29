許厝遷校 教育部盼家長別剝奪孩子受教權

雲林縣橋頭國小許厝分校遷校爭議未解，教育部今天說，遷校是為孩子健康，考量家長想法，改遷到橋頭國小是最好選擇，盼家長不要剝奪孩子健康和受教權。

行政院日前根據國家衛生研究院民國102年起執行「六輕石化工業區對附近學童健康影響」研究，發現鄰近六輕石化工業區的橋頭國小許厝分校處在汙染環境風險中，決定遷校，將孩子安置在崙背鄉豐榮國小。

不過，地方和家長都反對，今天開學日，62名應遷校學生有60名仍到許厝分校，且家長預計北上抗議。

衛生福利部、行政院環保署、教育部下午舉行記者會，重申預防性安置政策是為了孩子健康，目前研究已發現校區與石化廠距離及學童尿液中硫代二乙酸TDGA濃度有關，遷校是為了孩童健康。

根據國衛院研究，許厝分校距離六輕石化工業區約800、900公尺，學童尿液硫代二乙酸TDGA濃度顯著高於其他學校；且跟台灣20個行政區比較，也高於國內其他地區一般學童。

教育部長潘文忠表示，遷校是為了孩子的健康，本來是設想遷到豐榮國小，但家長認為太遠，目前雲林縣政府也積極溝通，且重新盤整橋頭國小本校的空間，孩子可以遷到橋頭國小，有6間教室可以供孩子使用，教育部也會全力支持，不管是交通車接送、營養午餐、電腦設備等都會補充。

潘文忠表示，孩子的成長只有一次，應該把孩子擺在優先，現在不做，以後會後悔，且家長也不應該剝奪孩子健康和受教育的權益。若許厝分校的環境改善，也不排除再讓孩子回去。

台大公衛學院院長陳為堅在記者會上也說，環境污染引發的健康問題跟急性傳染病不一樣，通常很慢，時間拉很長，有時候跡象不清楚，但一旦清楚之後，就會很嚴重，難以扭轉。

陳為堅說，在污染防治上，除非可以明確排除污染，不然採取預防性措施是必然。要把污染源降低還需要一段時間，但小孩很脆弱，難道要讓孩子持續暴露？

環保署長李應元也說，環保署未來會加強當地健康監測及稽查，也會加嚴設備元件的排放標準，維護民眾健康和空氣品質。

李應元也說，「不要用小孩當媒體操作」，家長要怎麼罵政府沒關係，但學者專家不可能「莊孝維」，國家政策當然為了孩子，這是小孩生命問題，「怎麼用小孩在玩呢？」1050829

(中央社)