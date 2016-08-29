安倍奧運扮瑪利歐 內閣支持率升至62%

「日本經濟新聞」與「東京電視台」最新聯合民調顯示，日本首相安倍晉三的內閣支持率升至62%，這可能與前陣子安倍在里約奧運閉幕式驚喜化身電玩主角「超級瑪利歐」有關。

日本經濟新聞今天報導，本月26至28日與東京電視台所實施的聯合民調顯示，安倍內閣支持率比本月9至11日所實施的民調上升4個百分點，為62%。

這是2014年9月安倍內閣改組以來內閣支持率首度重返6成大關。不支持安倍內閣比率降5個百分點，成為27%。

報導說，這可能是安倍在里約奧運閉幕式驚喜化身電玩主角「超級瑪利歐」有關，安倍讓日本民眾對4年後的東京奧運有所期待，有助於安倍政府氣勢的提升。

安倍所率領的執政黨自民黨內部有人為使安倍任期延至2020年東京奧運開幕，將在本月成立專門機構以研究修黨章，使安倍能連任。目前自民黨的黨章規定黨魁任期3年，得連任1次。黨魁是首相的當然候選人。安倍目前黨魁任期到2018年9月屆滿，也是他首相任期屆滿時。

日經與東京電視台的聯合民調顯示，有59%的民眾支持安倍的首相任期能持續到2020年東京奧運，29%的民眾反對。

日經報導，8月9至11日實施的民調，反對安倍延長自民黨黨魁任期者占45%、贊成者占41%，或許無法單純做比較，但支持安倍延長當自民黨魁任期者增多，可能與安倍在里約奧運閉幕式化身「超級瑪利歐」，並呼籲要讓東京奧運辦成功的表現受肯定有關。

有關安倍政府的外交態度，在中國大陸公務船頻頻出現在釣魚台海域，入侵日本「領海」，以及日本與中國大陸政府正磋商有關9月上旬在中國大陸杭州召開20國集團（G20）高峰會期間安排安倍與中國大陸國家主席習近平高峰會談。民調顯示，針對中國大陸，有55%的日本民眾認為安倍政府「應以強力的態度因應」。

針對中國大陸，支持安倍內閣的民眾當中有62%、執政黨自民黨的支持者當中有63%贊成「應以更強力的態度因應」。最大在野黨民進黨、與自民黨聯合執政的公明黨的支持者，較多人認為「應該重視對話」。無黨派人士當中有47%認為「應以更強硬的態度因應」，比例高於認為「應重視對話」（40%）。

有關日韓關係，日方要求韓方將位於駐南韓的日本大使館象徵慰安婦的少女雕像撤離一事，日韓去年年底達成協議要解決前慰安婦問題，南方答應要盡努力解決少女雕像撤離一事。日本政府為支援前慰安婦，允諾支付10億日圓（約新台幣3億元）。

民調顯示，如果少女雕像未撤，日本政府就支付10億日圓的話，有49%的民眾反對、37%的民眾贊成。安倍內閣者及自民黨的支持者有52%反對。無黨派人士有48%反對，高於贊成者的比例30%。1050829

(中央社)