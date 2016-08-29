傑森史塔森秀超會打 《極速秒殺2》首周票房4000萬奪冠

傑森史塔森在片中為愛人再度披上戰袍。（CatchPlay提供）

上週上映的《極速秒殺2》首日全台票房就破千萬，週末更燒出全台近四千萬票房，勇奪全台冠軍。粉絲紛紛大讚傑森史塔森（Jason Statham）在片中的跨國武打個人秀，實打實摔誠意十足，完全展現正規動作片應有的真材實料和拳拳到肉。不僅巴西、泰國等異國美景讓人心曠神怡，史塔森的六塊肌和性感女神潔西卡艾芭（Jessica Alba）的比基尼傲人身材更是清涼消暑，讓影迷直呼90分鐘集結所有爽片元素。

首度合作的傑森史塔森和潔西卡艾芭不僅戲裡來電，戲外更是對彼此讚美不斷，傑森史塔森就曾在訪談中笑說：「和我一塊拍戲的夥伴不是鼻青臉腫就是汗味沖天，所以當潔西卡現身片場時，的確很賞心悅目。」而潔西卡艾芭也對史塔森拍戲時百分之兩百的付出感到敬佩，她說：「我和我先生一直都是傑森的粉絲，這次合作才發現，片場他總是第一個到最後一個走，他在幕前奮力演出，幕後繼續跟導演認真討論細節，會成為一代動作巨星不是沒有原因的。」

電影描述亞瑟畢夏（傑森史塔森 飾）曾經是世界上最危險的冷面殺手，十分擅長將許多謀殺案「包裝」成意外事件。就在經歷風風雨雨之後，好不容易可以開始過平靜日子的他，以為能夠放下過去，全身而退，開始迎接嶄新的人生，但他最愛的女人吉娜（潔西卡艾芭飾）卻遭到綁架，為了救出所愛，他開始明白自己不但無法擺脫過去，更被迫要跨越全球，完成看似不可能的救援行動。電影現正上映中。

(中時)