中市公車延駛苗栗今通車，同享10公里免費

台中市長林佳龍（右五起）、苗栗縣長徐耀昌29日宣布97路公車延駛到苗栗縣上路。（盧金足翻攝）

97路公車29日起延駛至苗栗苑裡高中，同享10公里免費，方便就學與通勤。（盧金足翻攝）

中彰投苗跨縣市就學、就業往來人口逐年增加，已形成共同生活圈，台中市政府規畫市公車97路延駛3.4公里至苗栗縣苑裡鎮國立苑裡高中，今天（29日）通車，除造福學生外，隨著交通往返更便捷，縣市連結發展將更趨緊密，也為區域治理合作案再添一成果。

「台中、苗栗一家親！」市長林佳龍期望透過公車延駛，促進台中與苗栗交流，共創繁榮，但由於市府延駛免費公車到苗栗和南投等縣市的補助款800萬，市議會還未審議，被部份議員質疑搶先上路，林佳龍強調，有形的支出遠大於無形的收益，考量法令的彈性空間，讓大家共同來做善事，民眾都稱讚，這是政府的德政。

林佳龍表示，蔡總統先前出席四縣市首長共識營，表達區域聯合治理的支持，並稱讚中彰投苗區域治理平台是典範，她更指示中央各部會，未來涉及在跨縣市合作案，應優先給予補助，因此交通部特別重視今天這件案子的示範效果，台中公車成功延駛，也代表全台區域治理的成功。

地方對於台中市為何要推動跨區域公車感到好奇，林佳龍說，因市民生活是跨縣市的，要做好服務市民，就要讓附近區域方便，由於台中大約有1000多名市民至苗栗就學，苗栗縣民到台中購物、醫院看病也相當多，這是創造互惠、多贏的區域聯合治理的政策。

他感謝苗栗縣政府及苑裡鎮公所對於公車路權及土地提供的協助，相信未來能提升運量，共創雙邊繁榮。

中彰投苗區域治理平台成立後，台中市與苗栗縣促成許多重大合作議題，林佳龍指出，舊山線串聯苗栗三義、泰安至台中后里，徐縣長已成功爭取中央補助舊山線軌道自行車計畫，台中目前也正規畫舊山線復駛的可行性評估，未來將透過軌道運輸，結合2018年世界花卉博覽會后里場區，帶動雙邊區域整體發展。

此外，台中、苗栗是台灣唯一山海線鐵路經過的縣市，台中積極推動大台中山手線計畫，交通部日前已核定第一期15億元的成功到追分的下環線計畫，屆時將串連山海線，形成環狀鐵路，除了台中以外，苗栗也將受益，未來從山線到海線，從大甲通到后里，解決山海線長期沒有串聯的問題，他也請徐縣長向中央表達山手線計畫也是苗栗要推動的，以爭取中央更多的補助支持。

苗栗縣徐耀昌表示，感謝林佳龍促成97路公車延駛至苗栗苑裡高中，該路線每日有48班次，方便台中、苗栗學生及上班族就學與通勤，卓蘭、三義地區，也有許多縣民到台中消費，及台中市民到此上學，期望未來台中公車也能延駛到這些地區，造福更多民眾。

徐耀昌也說，苗栗縣加入中彰投苗區域治理平台，是由林市長主動邀請，在首次四縣市首長共識營中，蔡總統特別出席主持；而日前苗栗也加入「桃竹竹苗區域治理平台」，第一次會議蔡總統未參加，也顯見蔡總統相當重視林佳龍這位明日之星。

交通局長王義川簡報中表示，目前台中市、苗栗縣、南投縣及彰化縣四縣市，因經濟活動十分密切，已形成以台中市為中心的共同生活圈，台中市市民跨縣市就學及就業往來人口數逐年增加，鄰近台中市的國立苑裡高中、縣立苑裡高中及龍德家商學生約有900人設籍台中，以往學生就學除搭乘學校專車外，搭乘公路客運多需轉乘多次公車始可到達，大眾運輸便利性不足，為便利台中市民往返苗栗縣通勤、通學，經市府評估後規畫將97路公車延駛至龍德家商及國立苑裡高中。

97路公車班次每日共48班次，最早於台中航空站6時發車，到苑裡高中大約7時初，學生不會遲到，並配合學生放學時間，規畫17時20分及17時50分班車；此外，最晚班車於21時，也讓許多在大甲幼獅工業區工作的民眾，可以方便搭乘回苑裡的住居所。

交通局表示，97路公車原本由台中市沙鹿區「台中航空站」發車至大甲區「銅安厝」站，今起自大甲區銅安厝站延駛行經「龍德家商」、「房裡」、「客庄」、「苑裡站」及「國立苑裡高中」等5個公車招呼站，延駛後的97路公車，可串聯本市沙鹿區、清水區、大甲區及苗栗縣苑裡鎮等地區生活機能，除提供就業及就學乘車需求外，更具有購物、觀光、美食及交通轉運等功能，服務點包括台中航空站、嘉陽高中、清水高中、清水、大甲高中、大甲火車站、日南火車站、龍德家商、苑裡火車站及國立苑裡高中等。

為持續加強建置台中市與串聯周邊三縣市完善的公車路網，交通局已陸續規畫市公車延駛至周邊縣市路線，未來另將規畫108路公車延駛至南投縣南開科技大學及101路公車延駛至彰化縣彰化市國立彰化師範大學寶山校區，以實現中彰投苗區域治理的共同目標，促進中台灣四縣市的交流與合作。

(中時)