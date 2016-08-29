葉門亞丁基地遇自殺炸彈攻擊 造成45死

葉門大城亞丁的軍事基地遭汽車炸彈攻擊。（圖/美聯社）

葉門（Yemen Republic）大城亞丁（Aden）北方的軍隊訓練基地今遭遇汽車自殺炸彈攻擊，截至目前已造成至少45人死亡，該基地當時正在集合新入伍的學員訓練，就遭遇如此嚴重的炸彈攻擊，其警告意味相當濃厚。

據法新社（AFP）報導，葉門重要港口亞丁北部的軍隊訓練基地，今天一早被自殺炸彈襲擊，目前為止已有45人死亡。聯合國曾統計，自從2015年初葉門再度分裂後，南方以沙烏地阿拉伯為靠山的原總統哈迪（Abd Rabbuh Mansur Hadi）政權，已有6,600名平民喪生於被殺害，更有8成的平民急需人道救援。

過往在亞丁發生的炸彈和自殺攻擊案，基地組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（ISIS）幾乎在第一時間都會承認是他們的「傑作」，這2個極端組織都覬覦葉門南部和東南部省份的領土。本次的炸彈攻擊目標是軍事基地，其警告意味相當濃厚，哈迪政權的國家安全部門已提高防禦層級和疏散基地內人群。

葉門獨立後曾三度統一又分裂，最近一次是2015年政府和反抗軍反目，造成目前葉門分裂成3個區塊：北方控制原首都薩那（Sanaa）的胡塞武裝力量（Houthis）、南方四省則由原總統哈迪管理、也是海灣國家委員會（Gulf Cooperation Council）承認的政權，以及南方部份地區被半島基地組織佔領。

(中時電子報)