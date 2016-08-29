交通車上說故事 陳書苑贈書學童

曾在交通車上說故事的陳書苑，因為故事說得太動聽，由大學同學為他集資出版故事集，今天贈書給嘉義縣學童，希望更多學童享受故事的樂趣。

在中鋼擔任運輸業管理師的陳書苑，20年多前搭交通車上下班時，發現車上有個小男孩，有時東張西望，有時無聊得發呆，於是主動說故事給小男孩聽。

沒想到，這個小男孩聽得津津有味，於是陳書苑開始在交通車上講故事給小男孩聽；當陳書苑將民間故事、童話講完之後，就開始自編故事。

「故事叔叔」陳書苑在車上講故事，一直講到小男孩長大、不再搭乘那班交通車為止。不過，在小男孩長大之後，他仍持續創作，故事也經常獲報章刊載。

中原大學工業工程學系67年畢業的陳書苑，去年未出席同學會，但委託另一名同學將故事集帶到會場分送，讓老同學眼睛為之一亮，認為很適合推廣至偏鄉，於是集資印刷2萬5000本。

陳書苑今天贈送1000本「好看故事集：國王的願望」給嘉義縣學童，由嘉義縣長張花冠回贈感謝狀，同時感謝陳書苑及集資協助印刷的大學好友謝漢章、宋傳貴等人。

陳書苑表示，這本故事集「國王的願望」分成寓言故事、大自然的故事、趣味故事、兒童小說、傳統童話等5種故事型態，書中的插畫都是他親手畫的，希望嘉義縣學童都會喜歡。1050829

(中央社)