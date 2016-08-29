雄三飛彈誤射 國防部提3大精進作為

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7月初海軍金江艦誤射雄三飛彈，國防部今天公布行政調查報告提出3大精進作為，包括人員遴選做好源頭把關、落實部隊「教、訓、測」功能、嚴格要求部隊遵循「標準作業程序」。

海軍金江艦7月1日誤射雄三飛彈造成翔利昇漁船船長黃文忠死亡，台灣高雄地方法院檢察署今天依過失致死等罪嫌起訴中士高嘉駿，依廢弛職務罪嫌起訴士官長陳銘修及兵器長許博為。

國防部今天下午舉行記者會公布行政調查報告，指出後續置重點在組織機制、教育訓練、部隊紀律管理等各層面，以徹底矯正過往缺失，重塑部隊訓練新文化。

國防部提出3個方向，第一個是強化人員「選、訓、用」機制；從人員遴選做好源頭把關，定期實施「性向量表」測試及「合格再簽證」，確保人員心緒穩定，專長精熟不生疏；另各級重要主官任職前，須完成職前訓練，強化領導職能。

第二個是落實部隊「教、訓、測」功能；兵科學校負責專長訓練，部隊負責保持及精練訓練成果，測考中心負責戰力評鑑，已要求就課程內涵、部隊訓練及測考評分上持續精進；另由兵監學校開設專精班隊，定期召訓重要專長人員回流複訓，置重點於武器系統更新、強化標準作業程序訓練等，精練專長學能。

第三個是嚴格訓練紀律，確保部隊安全；將持續嚴格要求部隊遵循「標準作業程序」，並落實於內部管理、戰備訓練、裝備保養及庫儲管理等實務層面，以確保訓練紀律嚴謹。1050829

(中央社)