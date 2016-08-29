高粱酒粕面膜上市 提升愛美者顏值

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重新出發的金門酒廠「金風玉露--高粱酒粕面膜」今天上市，金酒總經理車正國表示，新版酒粕面膜不但美麗升級，價格更只有過去一半，期盼能成為台灣新伴手禮。

金酒在2007年首次推出「金風玉露」面膜，2009年獲選為華人第一時尚美容網站FG優選標章。車正國表示，面膜是由金酒特有的「酒粕萃取」所成，當年引起搶購風潮；不過受到價格偏高影響，市場接受度受到考驗，2012年停產。

時隔4年，金酒重推出酒粕面膜。車正國指出，面膜運用金酒的酒粕萃取，搭配保濕成分「玻尿酸4.0水膜磁」等多種美膚保養配方；他當場試敷面膜後說，酒粕面膜可以有效提升肌緊緻度，敷完後肌膚摸起來水嫩平滑，呈現出絲綢滑順膚感，給肌膚由裡到外的真正水感體驗。

車正國表示，酒粕萃取是運用高粱酒釀造過程中的酒糟，具有蛋白質、胺基酸、醣分、維他命群、纖維質等具有多種美容功效，使用在保養品上效果極佳。

金酒表示，這次率先推出適合各種膚質的保濕面膜為主打產品，未來將再重新推出凝膠美白產品；加上金酒酒質聞名國際，今年更榮獲多項國際大獎，相信酒粕面膜，可成為台灣的新名產與名揚國際的伴手禮。1050829

(中央社)