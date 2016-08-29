許厝分校 30日改遷橋頭本校供接送

雲林縣橋頭國小許厝分校預防安置再生波折，教育部今天表示，橋頭國小本校已協調出足夠教室，希望許厝分校學童明天起到橋頭本校上課，教育部將給予交通接送和午餐等支持。

雲林縣橋頭國小許厝分校學童因曝露在污染環境中，行政院考量學童健康，決定先安置到豐榮國小，卻引發家長反對，今天是開學日，家長在校園搭帳棚，要求原地上課，讓豐榮國小等不到許厝學童，而衛福部、教育部及環保署今天下午也召開記者會說明。

教育部長潘文忠表示，縣府希望給許厝學童比較寬鬆的空間，原來擇定在豐榮國小，但縣府和家長溝通後，家長認為橋頭本校通勤距離較近，因此橋頭本校也協調出獨立教學空間，讓許厝分校學童在此上課不會產生干擾，教育部也會給予交通接送和營養午餐及教室設備等支持。

教育部國民及學前教育署組長許麗娟進一步說明，104學年上學期時，許厝分校學童曾臨時安置到橋頭本校，但當時空間不足，因此下學期時，學童又遷回許厝分校，現在105學年再度基於學生健康考量進行預防性安置。

許麗娟表示，縣府原本規劃安置到豐榮國小，但家長認為豐榮較遠，因此縣府再協調橋頭國小本校調出6間教室，讓許厝分校每個年級的學童都有獨立教室上課，教育部也會給予交通接送車、營養午餐、教室設備等支持，明天起就會有交通接送車送許厝學童至橋頭本校上課。

許麗娟表示，預防安置並非法令強制，而是根據研究報告，擔心健康風險對孩子產生危害，才決定做出預防性安置，而許厝分校相較於學童和家長居住的社區，更靠近工廠廠房，獲知這樣的訊息後，應以考量學童健康為第一優先，雲林縣政府也會繼續和家長溝通，希望達成共識。1050829

(中央社)