美元兌日圓升抵3周高點 2016年08月29日 16:52 工商 陳怡均 小字型 中字型 大字型 點閱134 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 周一美元兌日圓升抵3周高點，歸因於日前聯準會官員的發言，加深美國即將升息的預期。美國公債殖利率升至6月以來最高。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示，交易員押注9月升息機率已逾30％，高於聯準會主席葉倫與副主席費雪周五發言前的18％。美元兌日圓升值0.5％，報102.39日圓，寫下8月9日以來最高。美元兌一籃子主要貨幣的美元指數達95.608，寫下將近2周最高。(工商) 關鍵字：美元、日圓、聯準會 點閱134 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：安倍支持率漲至62％ 拜「超級瑪利歐」之賜？ 上一則：葉門亞丁基地遇自殺炸彈攻擊 造成45死 相關新聞 聯準會主席葉倫將公開談話 弱勢美元逆襲？ 圖片 韓慰安婦團體拒日10億日圓賠償 文字 有錢不用道歉？韓國政府10億 賣了慰安婦 圖片 美聯準會主席發表演說前 港股收平盤 文字 聯準會主席演說前夕 歐股同步收黑 文字 發表意見(0)