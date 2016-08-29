美元兌日圓升抵3周高點

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周一美元兌日圓升抵3周高點，歸因於日前聯準會官員的發言，加深美國即將升息的預期。

美國公債殖利率升至6月以來最高。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示，交易員押注9月升息機率已逾30％，高於聯準會主席葉倫與副主席費雪周五發言前的18％。

美元兌日圓升值0.5％，報102.39日圓，寫下8月9日以來最高。美元兌一籃子主要貨幣的美元指數達95.608，寫下將近2周最高。

(工商)