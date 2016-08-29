金酒2.0酒粕面膜，讓大嬸變少女

金酒推出「金風玉露」2.0高粱酒粕面膜，今起公開上架銷售。（李金生攝）

「金風玉露」高粱酒粕面膜，提供真正水感的肌膚新體驗。（李金生攝）

「金風玉露」高粱酒粕面膜，主打「親民價格、頂級品質」搶攻市場。（李金生攝）

金門酒廠推出「金風玉露」2.0高粱酒粕面膜，主打適合各種膚質，搭配保濕成分「玻尿酸4.0水膜磁」等多種美膚保養配方，可有效提升肌膚緊緻度，摸起來像絲綢一般水嫩平滑，今（29）日起公開上市，提供真正水感新體驗。

金門酒廠在2007年推出高粱酒粕萃取的「金風玉露」高粱酒粕面膜，在兩岸引發搶購風潮，寫下10萬盒60萬片的銷售紀錄，並獲選2009年華人第1時尚美容網站FG優選標章，廣受市場好評。2009年間因品牌老化，加上銷售價格偏高，因此退出市場競爭，讓愛用者十分惋惜。

金門酒廠在市場的呼喚下，今年終於再推出標榜美麗再升級，2.0進化版的新產品，推出適合各種膚質的「保濕」面膜主打產品，率先試探市場反應，緊接著將再研發推出美白、紅麷系列產品。

金酒總經理車正國指出，新款面膜是由專業研發團隊運用金門酒廠的酒粕萃取，搭配保濕成分「玻尿酸4.0水膜磁」等多種美膚、保養配方製成，可以有效提升肌膚緊緻度，讓肌膚摸起來水嫩平滑，呈現出絲綢滑順膚感，給予肌膚由裡而外的真正水感體驗，是愛美女性不可或缺的美容聖品。

由於酒粕萃取是運用高粱酒釀造過程中的酒糟，含有蛋白質、胺基酸、醣分、維他命群、纖維質等100多種有益元素，有保溼、淡斑和抗氧化等多種美容功效，研發過程的試用滿意度甚高，還被戲稱為可讓「大嬸變少女，大叔變型男」。

金門酒廠強調，金酒不斷推陳出新，讓金門高粱酒在味蕾的品嘗之外，還有更多元的產品選擇。「金風玉露-高粱酒粕面膜」已在金酒公司福委會門市上架銷售，每盒6入，售價新臺幣299元，較過去的680元便宜許多，搶鮮優惠價1箱（12盒）新臺幣3000元。

有興趣民眾可與金酒公司福委會洽購外，也可撥打訂購專線：082-325628#88461或6461。

★飲酒過量．有害健康 ‧禁止酒駕

(中時)