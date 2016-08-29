翹臀珍驚喜現身前夫演唱會 嬌豔上台感動合唱

翹臀珍帶著一雙龍鳳胎，驚喜現身前夫馬克安東尼的演唱會，甚至上台與舊愛合唱，氣氛相當感人。(取材自instagram)

「拉丁女王」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)再度成為一肩扛起一家子的單身媽，最近她驚傳與小17歲的舞者男友卡斯柏史馬特(Casper Smart)分手，除了原本就不和之外，壓倒最後一根稻草的，是男友為了「UFC 202」格鬥賽放鳥她，而他們原先早約好要一起出席一場重要的慈善晚會，「失信」徹底觸怒翹臀珍，因此怒甩嫩弟戀人，然即便感情路上沒有伴侶，卻不代表她是孤單的，翹臀珍身旁盡是「家人」，她跟前夫仍保持良好的關係，感情好到可以去他的演唱會當驚喜嘉賓。

翹臀珍與歌手馬克安東尼(Marc Anthony)在2004年秘婚，4年後升下一對龍鳳胎，然最後兩人沒能廝守到老，離婚收場，但畢竟身為孩子的爸媽，因此一直以來都沒撕破臉，跟婚前一樣，兩人仍是感情很好的朋友與工作夥伴，馬克安東尼前天在紐約無線電城音樂廳開唱，翹臀珍穿著超深V黑色性感禮服出現在台上，讓馬克以及歌迷都驚喜萬分，馬克甚至連續WOW了好多聲，止不住的開心驚訝，兩人默契絕佳合唱了〈No Me Ames〉，非常動聽，下台時馬克跟前妻深深擁抱了2次，轉身發現，翹臀珍也把孩子們帶來了，心意讓人感動。

這次演出對兩人來說，是相當有意義的一次合體，翹臀珍率先在instagram上貼出與舊愛的合唱照片，感性地說「和這位一起演出總是有趣的」，更標籤了馬克，稱他是「家人」，馬可安東尼也轉發了這張照片，並補上演出結束後，他與現任太太、翹臀珍、一對龍鳳胎的大合照，感謝粉絲及前妻帶來這麼一場美妙的演唱會，粉絲也直呼，兩人分手後的態度與相處模式，可謂典範，讓人好生動容。

(中時電子報)