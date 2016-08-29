中市創舉！設數位治理局跟上網路潮流

中市府明年1月成立「數位治理局」，由擅長網路的蕭景燈擔綱首任資訊長。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，市府設立「數位治理局」，跟上時代潮流，在國內可說是創舉。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

行政院長林全延攬資訊高手唐鳳入閣擔任數位政委，台中市長林佳龍今天（29日）也宣布，台中市明年一月成立「數位治理局」，內定資訊長由市府顧問蕭景燈擔任，他也舉「民主政治是市場觀念」，政府不要以為自己產品有多好，罵選民不買就是不識貨，政府應該跟上時代潮流，才能滿足市民的需求。

林佳龍也以哲學家盧梭所言「選民只有在投票當天是主人，其他時間都是奴隸！」這個原因就是資訊不對等，任何管理就是取決於資訊，現在要改變根本的治理觀念，不再是政府產出，人民接受，而是要政府和人民「像跳探戈一樣」共同治理。

他認為，「民主政治是市場觀念」，市場可以換產品，就像政府做不好，選民下次選舉時就會算總帳，用選票換政府。

市府推動智慧城市，為提升數位服務與開放政府應有的服務品質，林佳龍宣布明年一月將成立「數位治理局」，延攬國內網路專家蕭景燈擔任首任「資訊長」，他強調，資訊為人民而存在，透過數位治理局把民意納入到市府每日決策中，讓市民共同參與建構開放政府。

林佳龍今天29在市政會議聽取「數位治理局」籌備進度專案報告後，宣布市府將於明年一月成立「數位治理局」，包括設立創新服務科、數位匯流科、整合應用科、系統規劃科等

，負責市政資訊整體規劃與推動、物聯網與寬頻網路基礎建設、市民卡服務整合與跨機關共通性資訊系統平台等業務。

林佳龍表示，當今網路發達，資通訊科技廣泛應用雲端運算、大數據分析，數位匯流與跨域數位整合，是必須妥善面對的大趨勢；台中市政府必須積極因應，才能跟上時代潮流

，也滿足市民的需求。因此創設「數位治理局」，將是最重要的一步。

他也提到，「數位治理局」的成立，在國內可說是創舉，絕不能只視為「放大版資訊中心」，而是台中市政府為加速打造智慧城市，因應時代趨勢，所做的積極變革。

數位治理局任務不只是主責傳統上資訊所聯想到的系統發展、主機建置等事項，更肩負創新服務應用、資訊整合、民間產業合作、促進跨域媒合的任務與使命，範圍更廣、內容更與時俱進。

林佳龍說，數位治理局首長不稱「局長」，而是「資訊長」，主要因為資訊是跨單位進行，必須發揮加強市府各機關間有關資訊的橫向溝通、協調、整合及業務推動，提升市府整體資訊政策及策略規劃能力，讓市民享有更多、更快的資訊服務，也加速落實台中智慧城市的發展願景。

對於首位數位治理局資訊長預定人選蕭景燈，他指出，蕭景燈有良好的學經歷與專業能力，1993年他在美國加州大學洛杉磯分校取得航太工程博士學位，是台灣第一位投入全球資訊網（WWW）的先驅。1995年8月，蕭景燈與工作夥伴打造了第一個中文WWW搜尋引擎；1998年，則與陳正然、吳俊興等人共同創立蕃薯藤數位科技公司。

蕭景燈曾參與中央研究院的「台灣數位典藏與數位學習國家型計畫」，而且近二十年來，也持續參與非營利組織資訊科技推動的工作，致力於開放政府、開放資料應用，對於結合民間資源，推展創新資訊服務，有許多實務經驗，期務籌組數位治理局，擔任資訊長。

「市府成立數位治理局是全新的一條路！」資訊長預定人選蕭景燈指出，資訊科技在20年間發展超越過去任何一次發生的變化，政府也必須改變，把市民與市府之間的聯繫重新建立。過去民主政府討論「for the people」，為了人民做，但有一件事一直沒有做到，就是「by the people」，真正做到民治，人民可以管他要做的事情，資訊科技可以把這件事落實，包括學費是否調漲、福利措施的規劃等，人民可以參與做決定。

(中時)