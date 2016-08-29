劍指東京奧運 林全宣示體育改革

行政院長林全（右三）29日出席「2016年第31屆里約奧林匹克運動會」中華代表團返國歡迎餐會 ，並且與包括金牌選手許淑淨（左一）在內的奪牌選手一起拿著簽名會旗合影留念。（季志翔攝）

里約奧運畫下句點，中華隊拿下1金2銅成績，行政院長林全認為，雖未能達到「3金2銀1銅」的預期目標，但整體成績有進步，更重要的是，參賽選手充分展現運動員精神，並奮戰到底，都是台灣未來在國際體壇爭勝的重要依據。

「結束就是另一個開始！」林全表示，過去政府對運動員的照顧不夠，但選手在國際上仍能繳出出色成績，接下來政府必須針對體育進行改革，包括完整的培訓、更好的賽前準備與選手的照顧與支持，以及更科學化的訓練，更以英國為例，認為英國成績能在16年間突飛猛進，正是改革與投入資源的成果。

目前政府除了負責體育事務的教育部體育署，增設直屬行政院的體育發展委員會，林全強調，體發會委員已提供許多想法，行政院將盡快公布。據了解，9月初將舉行體育相關事務論壇，預料會公布更完整的改革方式。

本屆奧運期間，從網球女將謝淑薇到羽球女將戴資穎，讓社會針對運動單項協會產生質疑，體育署也提出方案，體育署長何卓飛表示，運動單項協會原本受人民團體法規範，未來將在國民體育法中設專章，進一步確實管理單項協會，杜絕萬年理事長或家族協會的出現。

儘管國民體育法修法還需要經過立法院通過，何卓飛強調，仍有立即可以進行的工作，包括針對單項協會的財務進行查核，並要在單項協會中設置獨立董事，甚至要成立任務編組的仲裁組織，希望讓運動單項協會的財務能更透明公開。

(中時電子報)