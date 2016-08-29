台中新火車站將通車，打造鐵道文化博物館

鐵路高架化，新火車站9月25日將落成，市府結合舊火車站打造「鐵道文化博物館」。（盧金足攝）

台中市府都發局長王俊傑今天（29日）在市政會議報告「台中大車站計畫」，針對台中大車站地區的機能和定位，將以台中火車站為核心，結合周邊廿號倉庫、台中州廳和演場、酒廠、糖廠，打造鐵道文化博物館。

台中鐵路高架化工程第一階段即將完成，新火車站也預計於9月25日落成啟用，而市府將透過鐵道文化博物館、「綠綠台中」雙軸計畫、台中大車站計畫等三項都市發展策略，發展向北軸線並串聯周圍文化資產，打造站前新風貌，市長林佳龍強調，要用宏觀的視野擘劃火車站周圍，為「文化城中城」與全台中市奠定下一個百年發展的基礎。

王俊傑在市政會議中提出「台中大車站計畫-台中火車站周邊規劃情形」專案報告。他在報告中指出，新的台中火車站坐落在舊站的東北側100公尺，隨新站落成啟用，交通與人潮動線也將隨之北移，因此市府將結合現有的台鐵停車場、市有建國市場與國防部所管的南京新村土地，辦理都市更新進行整體開發，發展向北軸線串聯干城地區。

該局也將發展綠空鐵道計畫，將鐵路舊鐵道的駁坎轉化成為吸引人潮的設施，並透過綠川整體環境營造，帶狀串聯周圍的文化資產，同時結合舊台中火車站打造而成的「鐵道文化博物館」，不只將人潮帶回中區，也將腹地擴大，以新火車站為中心做點線面的整體發展。

目前該局已擬定相關的都市計畫變更送內政部審定，預計將可於107年4月實施；綠空鐵道計畫預計於明年7月完成細部規劃設計，並於107年7月完工；綠川環境營造計畫也預計於107年1月完工。

市長林佳龍強調，百年來市民的生活都受到火車站座標軸線影響，而台中又是中台灣的中心城市，市府須宏觀的視野妥善規劃新車站周圍土地，要讓新車站乘載下個一百年的任務

，同時帶動區域整體發展。

他也說，市府以「文化城中城」定位舊市區，當中以綠空鐵道與綠川環境營造的「綠綠台中」雙軸計畫最為關鍵；市府也應從新站打造空中走廊串聯該城地區，避免地面上的人潮

、車潮相互交織，造成壅塞。

他也建議，台鐵應將台中至彰化的鐵道，結合「鐵道文化博物館」，打造為鐵道文化走廊，如此不僅可以保留扇形車庫，也有足夠空間存放老火車。

這項專案報告引起各機關首長的熱烈討論，市府建設局長黃玉霖說，未來3年將會是火車站周邊工程的高峰期，而該局也會與各機關相互配合，11月開始辦理火車站前的廣場工程。

而交通局長王義川則說，雖然交通部已辦理履勘，但因委員對新車站內部動線提出許多意見，因此他建議交通部不要為通車而通車，應讓一切就定位後再通車，讓市民可以順利與安全進出新車站。

(中時)