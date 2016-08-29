培植下個許淑淨 高市祭選手醫療禮遇

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為照顧高市選手健康，培植下個許淑淨奧運金牌國手，高市府今天與市立小港醫院成立「高雄市優秀選手運動傷害防護聯合門診」，提供選手重要賽事受傷醫藥費及掛號費全免等優惠。

里約奧運勇奪53公斤級女子舉重金牌的許淑淨，高中就讀高雄文山高中，後來進正修科大，現為高醫大研究所學生，一路走來都在高雄求學。

許淑淨原要出席小港醫院防護聯合門診掛牌儀式，但臨時有事沒來。去年全運會羽球金牌女將唐琬貽現身現場，從小港醫院長侯明鋒手中收下大型高雄市優秀選手約診卡，她並在當場就診檢查。

唐琬貽指出，曾在比賽中跌傷左膝，就醫治療與進行復健，日後有了專屬運動傷害防護聯合門診，就醫會更便利。

侯明鋒說，希望藉醫療幫助選手發揮最好的表現，在2020年東京奧運，能出現更多位像許淑淨般優秀選手為台灣爭光。

小港醫院副院長傅尹志說，今天起院方提供170多名高市選手醫療照護，從國小到成人選手均有，選手們都能享有醫療禮遇，「未成名即給予專屬醫療照護，是全台創舉」。

高市體育處長黃煜表示，170多名受醫療禮遇的高市選手名單是由體育處提供給小港醫院，希望結合醫院資源，提供選手最好照顧。

傅尹志說，這些高市選手於院內就醫可直接掛運動傷害防護聯合門診，免掛號費，若於全運會等賽事受傷需手術、住院，相關費用也由小港醫院全額支應。1050829

(中央社)