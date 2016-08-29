泰國暢銷郵票 泰文字母郵票

世郵展系列報導泰國郵票設計精美豐富多變，雖然現今電子郵件和通訊方便，但仍有許多人喜愛方寸之美，泰國最暢銷郵票就屬泰文字母郵票小全張。

政府推動新南向政策，有不少人學習東南亞語言，其中北東協中應用最廣的就屬於泰語，學習泰語一定從字母認識起，泰國郵政總局也發行一套字母郵票，將泰文的44個子音和32個母音基本寫法，以及從零到9的寫法，都印在一張小全張上。

小全張售價是44泰銖（約新台幣43元），共有44枚1泰銖的郵票可以使用，44張中都有其代表單字，對學習泰文的人來說，不論大人小孩一目了然，具有相當的教育意義，不少人一次都買下數十張，除自己收藏外，也讓有興趣學習泰文的大小朋友一起來認識泰文。

在泰國郵票中兩大主角–王室和佛教，王室郵票也是郵局發行的重要主題之一，泰國第一枚郵票就是以泰國最偉大的國王拉瑪五世（朱拉隆功大帝）為主題，後來的國王或王室成員都會成為郵票的主角，近期發行現任國王蒲美蓬的精裝版，以燙金印刷上蒲美蓬的玉照，每枚100泰銖，一套4枚，也是受到集郵人士的喜愛。

其他如泰國傳統文化節慶活動或野生動植物，以及傳統手工藝術作品都是發行郵票的主題，有興趣可以到泰國集郵博物館一窺堂奧，或者至曼谷市邦拉區總局旁的邦拉郵局購買。1050829

(中央社)