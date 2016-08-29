迎開學 中市小學教師扮寶可夢秀創意

南區樹義國小安排LINE饅頭人陪同孩子開學，並帶領新生敲響狀元鼓，還設置全家福寫真館為孩子留下紀念。（陳世宗翻攝）

崇光國小由校方人員扮成皮卡丘迎接小朋友外，還配合「祖父母節」舉辦「大手牽小手─祖孫上學趣」活動，增進祖孫間互動及傳承。（陳世宗翻攝）

台中市各國中小今天開學，各校分別設計驚喜又有趣的開學日創意活動，還結合現在最夯的寶可夢熱潮！大里崇光國小師長扮成皮卡丘隨著音樂搖擺，發送糖果；南區大智國小則準備神奇寶貝球玩具，寓教於樂，抓寶成功就可獲得繪本，讓學生在歡樂氣氛中迎接新學期。

崇光國小除由校長趙景惠及家長會長王啟明，扮成皮卡丘迎接小朋友外；還配合「祖父母節」舉辦「大手牽小手─祖孫上學趣」活動，鼓勵父母親陪同阿公、阿嬤帶孫子女一起去上學，增進祖孫間的互動及傳承。

大智國小則準備了1組神奇寶貝球玩具，學生將神奇寶貝球對準寶物往前彈出，成功抓到寶物就可以領繪本，1個上午總共發出82本繪本寓教於樂。

南區樹義國小安排LINE饅頭人陪同孩子開學，並帶領新生敲響狀元鼓，在始業式中送給學生書和福袋，以氣球代表創造力、面紙代表關心、柑仔糖代表感恩，祝福小一新鮮人，還設置全家福寫真館為孩子留下紀念。

教育局表示，東區力行國小則讓小朋友寫卡片掛在祈願樹上；北區賴厝國小由校長等人扮演電影《動物方城市》中的動物；和平區的博屋瑪國小由高年級學生穿上泰雅族傳統服裝表演原住民舞蹈、迎接新生入校。

教育局長彭富源對各校用心舉辦開學活動表示肯定，希望學童都在充滿歡樂的環境中開始學習；結合寶可夢熱潮能幫小朋友適應校園生活，但也提醒小朋友及家長不要過度沉迷手機遊戲。

(中時)