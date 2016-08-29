段宜康鄙視說 國民黨：應知所進退

中國國民黨文傳會副主委胡文琦今天表示，民進黨不分區立委段宜康說出「鄙視選民」這樣荒唐自大、封建的言論，沒有總統蔡英文所謂的「謙卑」，應知所進退。

文傳會副主委胡文琦與洪孟楷今天召開「蔡英文識人不明、用人不當」記者會，針對民進黨政府近期的用人問題提出批判。

胡文琦指出，段宜康的「鄙視選民」說，隱含著「只有投給民進黨的才是選民、才是人，沒有投給民進黨的就不是選民、不是人」的意涵，這樣自大、封建意識、自我優越感的言論，沒想到會出自蔡總統要求「謙卑」的民進黨人嘴裡。

胡文琦說，段宜康在貼文數分鐘後即刪文的心虛舉動，「不像爺們」，呼籲段宜康對於自己的民進黨不分區立委與政策會執行長職務，知所進退。

胡文琦也對蔡總統在謝文定之後要提名許宗力擔任司法院長表示，中華民國憲法增修條文明定大法官任期8年，不分屆次，個別計算，不得連任。許宗力曾在2003年至2011年擔任過大法官，再次被提名大法官兼任司法院長明顯已經違憲，但蔡政府在「再任」與「連任」上大玩文字詭辯遊戲，是典型的「知法、弄法、玩法」。

洪孟楷批評，蔡總統領導下的民進黨用人邏輯已經完全亂了套，一個不分區立法委員竟然可以公然批評選民的智慧與選擇，一個法律人檯面上說要主持正義，實際上卻用一個曾經違法的人來當委員；沒選票的罵有選票的，懂法的卻違法，民進黨根本是價值錯亂，綠色正義所代表的就是不公不義。1050829

(中央社)