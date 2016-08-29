香港立會選舉 泛民盼保1/3關鍵議席

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香港立法會將於9月4日舉行新一屆選舉，有泛民主派核心成員指出，如果泛民能夠保持1/3關鍵議席，成果算是不錯。

基本上，本屆選舉仍將是泛民和親北京建制派的傳統爭奪，另外新增了激進或本土派加入競逐。

泛民陣營組織、真普選聯盟召集人鄭宇碩今天接受中央社記者訪問時，對泛民在這次選舉中提出了較保守的期望─保持現有議會1/3關鍵議席。

他說，相信泛民在本屆選舉的得票率不會少，但所獲議席可能與得票率不成正比，原因是泛民內部呈現惡性競爭。

鄭宇碩說，當前泛民內部有溫和派，以及激進或本土派，後者搶奪前者的票，結果會影響戰果。

立法會有70個議席，上屆泛民有27席，數量多於1/3，當中包括地方直選議席及功能組別議席。在議會擁有1/3議席，代表可以否決重大議案。

本屆選舉仍將選出70名議員。35人由地方直選產生，35人由功能組別選出，其中5人由所謂的「超級區議會」選出。

地方直選是把香港分為5個選區，各區按人口比例劃出議席，由區內選民一人一票選出；功能組別即行業代表如工商界，由行內機構及業內選民投票選出代表。

「超級區議會」只能由現任區議員競逐，整個香港為單一大選區。

因此，一般選民可以投2票，一是地方選舉，二是「超級區議會」選舉。

本屆選舉令人矚目的一點是，一些在「占中」運動之後才成立的激進或本土組織派出代表參選，包括香港眾志和青年新政，他們的「反中」意識型態強烈。

先前有報導預測，這股力量可能會排擠溫和泛民的議席，而如果這股力量能夠進入議會，將可能改變香港的政治生態。

在此之前，監管選舉的選舉主任已否決多名公開主張「港獨」人士的參選資格。

近日有報導指出，北京方面十分重視本屆選舉，為建制派進行配票，以增加當選議席，但報導未經證實。

泛民方面也有人試圖配票，「占中」運動發起人戴耀廷半年前已提出「雷動計畫」，希望在泛民候選人之間進行配票，以利選情。1050829

(中央社)